Meretrices seguirán sin autorización de ejercer en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El sector salud ha considerado a las meretrices como el oficio menos esencial ante esta pandemia. Es por eso que aún no cuentan con el permiso para laborar. Edgar Neftalí Cruz, médico municipal de Salvador Alvarado, explicó que en estas últimas semanas el semáforo ha estado en colores que no son favorables para la ciudadanía y es por eso que se valoró la situación y se llegó al acuerdo de que estas no ejerzan por el momento.

“En acuerdos que hemos tomando semanalmente en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 03, se ha tomado la decisión de que este oficio debe esperar, ya que ha prevalecido en estas últimas semanas el color amarillo y el naranja en el semáforo que manera el sector salud y tomando en consideración la actividad de ellas, la verdad se considera una de las menos esenciales”, comentó.

Detalló que buscan prevenir lo más que se pueda todo tipo de contagios pese a que se esperan más casos a causa de las festividades decembrina.

La Jurisdicción Sanitaria 03 espera repuntes en contagios, en la actividad hospitalaria de pacientes por Covid-19”.

Dijo que esperan tener a las meretrices inactivas por lo menos dos semanas más, pero si la situación no mejora pudiera ser más el tiempo.

Por último, afirmó que esta decisión fue tomada de manera responsable ya que en estos momentos es lo mejor para ellas y para las personas que requieren de sus servicios.