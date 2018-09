Líderes desean que alcalde siga con misma energía

Guamúchil, Sinaloa.- Líderes de diferentes sectores del municipio de Salvador Alvarado realizaron una mesa de análisis organizada por la casa editorial EL DEBATE para calificar el desempeño del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, además de reconocer cuáles son los puntos a los que ha acertado y cuáles son los que hacen falta por acciones. Es importante recordar que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien se encuentra fungiendo como alcalde sustituto, después de haber salido con licencia electoral de su mandato para la reelección, seguirá ocupando el puesto como primer edil, esto dispuesto por la ciudadanía alvaradense.

Carlo Mario Ortiz Sánchez, alcalde electo

Los participantes de la mesa de análisis fueron la presidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio, Ana Yancy Rubio Sotelo; el presidente del Colegio de Ingenieros de Salvador Alvarado, Héctor Salazar Vázquez; el economista Jaime Jiménez Santos y el presidente de la asociación Vecinos Unidos por Sinaloa, A.C., Manuel Ramón Dena Herrera, quienes mantuvieron una postura muy franca ante la situación del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, donde señalan que al alcalde Carlo Mario Ortiz se le ha visto muy activo durante toda la administración, con ganas de trabajar, sin embargo, esperan que en la próxima administración, que está por entrar en el mes de noviembre, siga con la misma actitud, buscando nuevos proyectos y sin bajar la guardia, ya que desde su inicio como alcalde se presentía su reelección, hoy es una realidad, pero le tiene que demostrar a la ciudadanía que confió en él que traerá lo mejor para el municipio, mayores obras, más turismo, más seguridad, cultura, educación y economía.

Inversión en Obras Públicas

Los cuatro analistas coincidieron que la principal inversión en el municipio ha sido la pavimentación, la cual ha sido notoria y fue el principal trabajo de la administración. Pero destacan que éstos tienen que venir de la mano con la participación ciudadana, que el alvaradense se inmiscuya en la obra pública es importante para que se reconozca cuáles son las principales necesidades de los habitantes y que se cubran en poco tiempo, para ello el gobierno tiene que mostrarse abierto y que esto dé la confianza del ciudadano de incluirse a participar. Agregaron que es importante que siempre se tome en cuenta al Instituto Municipal de Planeación, para que éste dé certeza de la necesidad que hay, y con ello tener un crecimiento sano y que dé mayor impacto para la ciudadanía.

El economista Jaime Jiménez señaló que si bien el pavimento es una de las principales acciones del Gobierno Municipal, sin embargo, no se mira la obra que está enterrada, porque cada vez que se construye una obra de esa índole se tiene que instalar toda la tubería necesaria, y ahí es otra inversión la que se realiza, sin embargo, ésta no está siendo objetiva, pues existen algunas colonias con muchos años de trayectoria que están sufriendo por el mal estado del drenaje, razón que se tiene que priorizar, porque no son dos o tres, sino más de 10, que cuentan con el mismo problema, por ello tendrá que ser una de las acciones de la próxima administración, siempre tomando en cuenta a la ciudadanía que les exige, que a veces no se siente escuchada, se tiene que dar apertura.

Aportaciones para el turismo

“El Gobierno Municipal ha trabajado para tener puntos turísticos, pero se está olvidando que tiene una gran prioridad que muchos otros municipios no tienen, que quisieran tenerlo, que son las aguas termales de la Ciénega de Casal, algo que puede aportar al turismo más que visitas de turistas, sino mayor incremento del comercio de servicios a los visitantes, hace falta visión, se tiene que explotar lo que se tiene”, expresó Héctor Salazar Vázquez, presidente del Colegio de Ingenieros, quien se vio interesado en el tema de turismo, pues destacó que Salvador Alvarado sí tiene su toque turístico y tiene mucho de dónde explotarse, pero hace falta visión; es momento que Guamúchil no sea tachado como un pueblo que vive del comercio, pues bien, se tiene que complementar y hacer que el municipio sea único, porque las aguas termales no se encontrarán en todas partes.

La avenida Ferrocarril se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas

En el mismo tema indicó que también un punto de gran potencial turístico es el dique, el cual podría detonarse con lanchas de pedales, con una reserva de animales, un aviario y hasta un Mirador, sin embargo, concretó que hace falta visión. Aunado a ello, la empresaria Ana Yancy Rubio comentó que en el rubro del comercio hace falta más inversión, que se le dé oportunidad a los inversionistas locales, pues muchos quieren participar pero no existe la apertura suficiente, pues se están abriendo más a las industrias grandes, pero si pudieran expandir lo local sería más viable, ya que en realidad el comercio es un potencial para el municipio.

El líder de Vecinos Unidos por Sinaloa, A.C., Manuel Ramón Dena Herrera, indicó que en el área cultural necesitan que se plasme en más puntos de la ciudad, no solo en la zona del Ferrocarril, que les ha funcionado, pero si hubiera murales en el centro de la ciudad también podrían ampliar el margen del turismo al municipio, solo hace falta que permitan que haya cercanía a los artistas alvaradenses, que se les dé apertura a todos por igual, siempre trabajando de la mano con los ciudadanos.

Rutas de transportes insanas

Uno de los puntos destacados para los analistas fue la nueva propuesta del alcalde, de pavimentación de las rutas de camiones del municipio, donde Ana Yancy Rubio, Manuel Dena, Jaime Jiménez y Héctor Salazar coincidieron fue que antes de esto se tiene que analizar, poner una pausa y ver la planeación del Instituto Municipal de Planeación, así como la Delegación de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, para que se verifique las zonas con mayor afluencia y modernizar las rutas de camiones; la ciudadanía se encuentra apática, ya que las rutas tienen años en las mismas condiciones y las colonias han sido ampliadas, y por ello creen que el recurrir a un análisis sea bueno, para que no se haga una pavimentación cuando en realidad la ciudadanía no está conforme.

Propuesta para alcalde

Indicaron que el alcalde electo, Carlo Mario Ortiz Sánchez, lleva un buen camino, pero para seguir por el mismo rumbo tiene que buscar el satisfacer las necesidades del pueblo. La principal petición o rubro que creen que debe de trabajar es con la difusión de cosas buenas en los adolescentes, de incluirlos y erradicar que caigan en malos pasos, para ello tendrá que promover más proyectos deportivos en coordinación de Seguridad Pública, las obras se deben descentralizar, las acciones de inversión también deben de llegar a las comunidades del municipio, se debe empezar a trabajar con el drenaje público, y por último, comenzar a trabajar con la “Hélice de Desarrollo” para generar mayor estabilidad en el municipio, trabajando de la mano Gobierno Municipal con la sociedad, instituciones educativas y sectores productivos, con ello empezará a fluir tanto la economía con el campo laboral, ya que al realizar el giro primero el Gobierno Municipal ayudará a la sociedad, quien podrá cursar en las instituciones educativas y éstos podrán dar apoyo a los sectores productivos con sus conocimientos, y vuelve con el Ayuntamiento, al recuperar los impuestos.