"México no está contento como dice AMLO": Jesús Valdés

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy por la tarde el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, acompañado por los diferentes dirigentes de los comités directivos municipales de Angostura (Jesús Enrique Verdugo), Mocorito (Mario Gutiérrez) y Salvador Alvarado (Marcos Palafox), da conferencia de prensa en relación al informe de gobierno del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y detalla que México no está contento como dice, incluso, ven con mucha preocupación el cero crecimiento económico del país a nivel nacional.

Cabe resaltar que en el evento también estuvieron presentes Cinthia Valenzuela (secretaria general del PRI) y Cinthia Barraza (titular de la Corriente Crítica del Estado), quien por cierto también externaron su punto de vista.

Valdés Palazuelos asegura que la administración de López Obrador, por lo menos hasta el día hoy, es una verdadera falacia, pues no ha cumplido con los compromisos que tanto ponderó en campaña.

"Estamos haciendo una comparación y dando estadísticas de los propios datos que el presidente de la República informó el pasado domingo, y pues al igual que todos los mexicanos tenemos muchas esperanzas que la situación mejore para nuestro país.

En campaña López Obrador se comprometió en que México iba a tener un crecimiento económico de hasta el 4 por ciento y lamentablemente vemos que lo que tenemos hasta hoy es del 0.2 por ciento y comparado con el año anterior sin duda es una cifra muy menor y que nos preocupa a todos los mexicanos dado a que esto a derivado de la baja de cerca de 220 mil empleos, que es un 40 por ciento de la caída del empleo en el país y esto conlleva a que haya más violencia e inseguridad.

Queremos que volteen a ver al noroeste del país, que el presidente de la República no se lleve todo el presupuesto al sureste, que también lo necesitan, pero lamentablemente a Sinaloa le ha quitado muchos programas y eso está generando complicaciones en el sector productivo, con los agricultores, ya que faltan programas de estímulos y apoyos a los ganaderos, a la gente de la pesca, al sector turismo que es uno de los pilares fuertes de Sinaloa.

Dirigentes y militantes del PRI, durante rueda de prensa. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Estamos viendo el cómo desaparecen cientos de programas del orden federal, donde antes la gente podía a acudir las diversas ventanillas, pero hoy no hay reglas claras, incluso muchas de ellas ni funcionarios tienen todavía.

Hoy vemos con escasez que los presidentes municipales puedan dar banderazos de pavimentación de calles, de construcción de parques, de infraestructura eléctrica, de drenaje, agua potable por que los recursos han disminuido en todos los municipios, se han puesto muy escasos en comparación con otros años.

Sinaloa le dio miles de votos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y hoy vemos que cada vez le recorta más los presupuestos en todos los rubros.

Además los proyectos de obra en Haciendo ha disminuído en gran medida y hay precoupación de que los recursos no se etiqueten para el año que entra y por tal motivo no habrá inversión pública, pero la privada también está viniendo a la baja.

Ellos cometan mucho la transparencia, que están combatiendo la corrupción y esto es una falacia", asegura Jesús Valdés Palazuelos.

Por su parte, Mario Gutiérrez externó que en el caso del tema agrícola de Mocorito no les está llendo bien a los temporaleros, al no haber apoyo por parte del Gobierno Federal, mientras que Jesús Enrique Verdugo comentó que desafortunadamente se está en retroceso en el crecimiento de la economía, al haber menos empleo, además que la pesca y la agricultura han sido golpeados por la falta de apoyo.

Cinthia Valenzuela asegura que no hay nada qué presumir en el informe del presidente de la República y del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no se cuenta con información sustentable y no se sabe si realmente se ha venido llevando a cabo el programa como han dicho.