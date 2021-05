Mi fortaleza son mis cuatro hijos: Patricia López de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Patricia López es una madre admirable de Guamúchil, que aunque tiene el respaldo de su esposo, es una mujer empoderada que tiene dos empleos, para aportar más a la economía familiar y sacar adelante a sus cuatro hijos. Su fortaleza para levantarse todos los días son sus amados retoños, quienes con una mirada o sonrisa quitan el cansancio de su cuerpo y le dan el impulso para seguir en pie.

Patricia contaba con 18 años de edad cuando en su vientre cargaba a su primer bebé. La noticia cayó como una bonita sorpresa para ella y su pareja. Desde ese momento se mentalizó que sus sueños pasaban a segundo término y tendría que velar por los de una nueva personita. Posteriormente, y con el paso de los años, se convirtieron en cuatro sueños por los qué luchar e impulsar. Desde entonces a la fecha ha luchado como una guerrera para poder cumplir los anhelos de sus hijos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una tierna mirada es lo primero que recuerda haber visto de sus bebés, lo cual hasta la fecha sigue siendo su motivación, ya que esta fuerte mujer trabaja largas jornadas de trabajo, ya sea como despachadora en una conocida gasolinera, o en venta de pasteles, agregándole el trabajo que implica ser mamá, donde tiene que estar pendiente de sus hijos e hijas, más el quehacer del hogar. Aunque, afortunadamente el papel de buena madre le ha quedado muy bien, porque tiene unas excelentes hijas, quienes con gusto le apoyan.

Esta luchadora mujer que no se cansa de trabajar y siempre anda buscando cómo ingresar economía a su hogar, se motiva porque no le gusta decirles a sus hijos que no tiene dinero para lo que necesitan, ya que quiere darles todo lo mejor para que no carezcan de nada.

La palabra ser “mamá” para Patricia López significa ser todo: ejemplo, esfuerzo, dedicación, tiempo, amor, y con los ojos llenos de brillo relató que si hubiera podido tener más hijos lo hubiera hecho, ya que desde siempre se visualizó de esa forma, porque le llaman mucho la atención los niños y niñas.

Leer más: Cuatro importantes narcos mexicanos gozarán esta semana de su libertad y estas podrían ser las consecuencias

“Agradecida con Dios” fueron las palabras de esta mujer empoderada y luchadora al recordar los buenos hijos, hijas y esposo que tiene en su vida, motor que le da la fuerza para seguir luchando en esta difícil vida llena de retos. Asimismo, bendecida con su suegra, que le abrió las puertas de su hogar.