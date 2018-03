“Mi hija no está en la nómina ”: Sánchez Rivera

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que surgiera la sospecha de un posible nepotismo en el Gobierno Municipal del actual edil Flavio Sánchez Rivera, por la presencia constante de su hija Alondra Sánchez de los Santos en la oficina de presidencia, el primer edil aclaró que ella no está en nómina.

En su declaración Flavio Sánchez Rivera mencionó que su hija solo le ayuda en cuestiones personales pero no recibe sueldo.

Mi hija no colabora con nosotros de manera formal, ella me apoya en cuestiones personales, pero ella no está en nómina.