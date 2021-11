Mi misión es llegar a los hogares: Guadalupe López González, presidenta del DIF en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, expone en entrevista su misión, visión y compromiso con las familias alvaradenses. En tres puntos importantes: liderazgo para acercar el DIF a la sociedad, el sentido humano que le imprimirá a la institución y plan de trabajo. Su misión es clara: llegar a los hogares de las familias, entrar a las viviendas, recorrer las calles y conocer las necesidades en el campo, no desde la oficina. Su visión es lograr un mayor control de cómo se operan los programas, a quiénes benefician y difundir más los servicios que brinda la institución. Su meta: generar una mayor cercanía, rompiendo con ideas clasistas y de beneficiar a unos cuantos.

¿Cuál será el estilo de su liderazgo?

La humildad. Mi estilo será la humildad, es lo que va a caracterizar al Sistema DIF. Atención personalizada a la ciudadanía. Me dirigiré a ellos para que se rompa el temor, el miedo de acercarse a las oficinas o tocarme aquí la puerta que dice Presidencia, porque piensan que uno los va a rechazar, que no los va a atender, pero eso ya se acabó, aquí es puerta abierta. Al que llegue aquí se le va a atender, al que venga y toque la puerta.

¿Cómo se destacará el lado humano de la institución?

Eso ya lo empezamos a hacer desde el primer día que estamos aquí, ya estamos haciendo el caminar por las calles, lo estoy haciendo personalmente. Hemos visitado algunas colonias, como Pedro Infante, Solidaridad, Satélite. Estoy hablando personalmente con las familias, me presento para que me conozcan y les realizo una serie de preguntas para conocer si han sido beneficiadas por el DIF. También les informo qué es lo que ofrecemos en el DIF y la atención que van a recibir. También levantamos un censo para saber si son candidatos a beneficiarios para la entrega de la despensa mensual.

Este mes nos tocó hacer la primera distribución de despensas. Nos permitió conocer cómo se había hecho esa distribución. Se cubrió todo el padrón, pero nos quedó una buena cantidad de despensas por entregar. Nunca pensé que quedara tanta cantidad de despensas. Ignoro qué hacían con ellas.

En el recorrido que hemos hecho nos hemos encontrado personas que nunca habían recibido una despensa de parte del DIF, a pesar de que son personas que, así te lo voy a decir, a simple vista se ve que necesitan el apoyo. Cómo es posible, si es evidente. Vamos a ir casa por casa para ver las necesidades de cada familia. Aunque me han dicho que es un trabajo difícil, pero sí lo hago, son tres años que tenemos para trabajar y lo vamos a hacer, es dedicarle más tiempo.

¿Qué acciones de impacto se realizarán a futuro?

En este momento es el acomodo, me gustaría hacer muchas cosas, traigo en mente muchas ideas, pero estamos en el acoplamiento y en el trabajo fuerte en lo que resta de este mes y diciembre. Para el próximo año, entrando enero, voy a tener algo más en concreto. Por lo pronto, estoy dándome a conocer, estoy presentándome con la gente, que me vaya conociendo. A partir de enero entonces sí. Estoy enfocada en conocer cómo se está operando, qué es lo que se trabaja, qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que puedo cambiar.

¿Ve avances en el DIF ante la sociedad?

Es cuestión de la persona que esté al frente, si tú quieres avanza, y si no, se queda estancado, como con un edificio blanco. El detalle es que uno lo dé a conocer y que la gente diga que se va a acercar a la institución. Voy a poner el ejemplo, porque quiero que mi personal trabaje, que atiendan a la gente, no quiero quejas, quiero todo bien. Tenemos años y es suficiente, aunque nos falta, porque las ganas y la buena voluntad las tenemos.