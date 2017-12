Mientras unos brindan por la Navidad, otros trabajan

Guamúchil, Sinaloa.- Las fechas decembrinas siempre se han caracterizado por ser un motivo para las reuniones familiares, pero no todas las personas tienen la oportunidad de disfrutar de tan importantes momentos en compañía de sus seres queridos. Hablamos de las personas a quienes sus obligaciones labolares se lo impiden.



De acuerdo a diferentes personas entrevistadas, éstas coinciden en que la familia es de suma importancia, pero están conscientes que la responsalidad en el trabajo es base fundamental de quienes tienen un compromiso con la empresa, organización o dependencia donde prestan sus servicios.



Uno de los trabajos que requieren de mucho compromiso y a su vez espíritu de servicio, es el de los bomberos y demás unidades de auxilio, ya que son estos los que siempre están dispuestos a brindar atención a la ciudadanía.

Por su parte el comandante de Bomberos Mocorito, Valentín Alapizco Arce, menciona que él tiene muchos años al servicio de Bomberos, por lo que le ha tocado estar en guardia en fechas importantes como Noche Buena y Navidad, “cuando me toca guardia en Noche Buena, nos turnamos entre los compañeros, cumplimos unos momentos con la familia y nos regresamos, tenemos una responsabilidad muy grande, el cumplir con la gente, el estar despiertos, porque mientras unos se divierten, nosotros trabajamos”.

Otra de las profesiones que normalmente no tiene descanso los días festivos, son los policías, ya que el compromiso que tienen con la ciudadanía de salvaguardar su integridad es mucho. Ante éste, la policía Margarita Ochoa, del municipio de Angostura, expresa que tiene más de 20 años trabajando, “es una satisfacción muy grande el poder estar al cuidado de la gente, me ha tocado trabajar los días de Navidad, por una parte uno se siente un poco mal porque deja a la familia, pero a la vez se llena de alegría y orgullo porque sabes que estás para atender a quien lo necesite, no me arrepiento de tener este oficio”.

“Todas la profesiones tienen un compromiso con la sociedad, pero cuando se es médico, el compromiso es interno”, así se expresa el doctor Juvencio Rojo Casillas, quien también comenta que el ser médico requiere de mucha responsabilidad, “las enfermedades no eligen ni días festivos, no saben diferenciar si es Navidad o Año Nuevo, por eso siempre como médicos están trabajando todos los días del año”.

Cabe mencionar que el doctor argumentó que desde que se estudia para médico, se tiene que adquirir el espíritu de servicio.