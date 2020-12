Migrante que está en Guamúchil va rumbo a Estados Unidos para sacar adelante a sus hijos

Guamúchil, Sinaloa.- Dicen que a la tercera es la vencida, y con esa esperanza viaja desde hace 28 días hacia la frontera con Estados Unidos el migrante guatemalteco Keyder Baires, de 37 años de edad. El padre de familia de dos pequeños, salió de su país natal, Guatemala, hace casi un mes y hoy se encuentra en su paso por Guamúchil.

Relató que ésta es su tercera ocasión que emigra en busca del sueño americano y que ya le falta poco para llegar. En uno de los cruceros en que se encontraba pidiendo apoyo compartió cómo ha sido su tercera travesía por territorio mexicano.

“Vengo de Guatemala, de San Marcos Malacatán, voy con el sueño americano buscando mejorar la vida y darles una vida mejor a mis hijos, ya que tengo una familia, tengo una niña de 3 años y un niño de 8 años. Ésta es la tercera vez que voy a Estados Unidos queriendo cruzar. La primera me detuvieron y deportaron, y la segunda vez me detuvo la Marina en Mexicali, y pues ésta, la tercera vez, si Dios me lo permite, llegar a Estados Unidos, esa es mi meta”, relató el padre migrante.

A pesar de que ya pasó la dura travesía por el sueño americano, el guatemalteco se aventuró de nuevo porque no le queda de otra, y en su país no puede progresar, manifestó, pero lo más duro que le ha tocado vivir han sido esos ocho pueblos que cruzó en el estado de Chiapas.

“En todos esos nos asaltaron y robaron, también en Oaxaca y en Veracruz, nos piden cuota para subir al tren, pero ya llegando a la Ciudad de México nos ha tratado de maravilla la gente, con dignidad, y nos apoyan, y aquí donde estamos nos quedamos en las vías, en la calle, buscamos dónde dormir, y la gente nos apoya. Ya de la Ciudad de México para acá es una alegría para nosotros porque ya estamos a la mitad del sueño”, manifestó Keyder Baires.

Hoy, en el Día Internacional del Migrante, la activista local Daría Valenzuela, que se dedica a entregar apoyos a quienes pasan por Guamúchil, hizo un llamado a respetarlos y apoyarlos.