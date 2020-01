Migrantes buscan salir adelante con el apoyo de la gente

Guamúchil, Sinaloa.- Desde hace una semana repuntó el tránsito de migrantes por Guamúchil, pero ahora son familias con hijos pequeños que buscan el apoyo de los ciudadanos en los cruceros.

Debido a que miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría más de 3 mil personas de Honduras, han cruzado la frontera de Guatemala, las familias rumbo a la frontera de Tijuana ya están de paso por nuestra ciudad. Solo piden apoyo para continuar la ruta. A diferencia de los años 2019 y 2018, en los últimos días es evidente la presencia de familias enteras con hijos pequeños y adolescentes.

En el recorrido por los diversos puntos, la presidenta de la Casa del Migrante, Daría Valenzuela, informó que en su mayoría son ciudadanos de Honduras y solo piden apoyo para continuar su camino.

La mayoría migra por trabajo, pero también por la situación de violencia en sus lugares de origen”.

Respecto a los apoyos que los migrantes le han solicitado, esto fue lo que le comentaron: “Ropa, calzado, chamarras sobre todo, agua, alimentos, también leche y pañales, son los apoyos que más necesitan las familias que están de paso. Están muy agradecidos con los apoyos recibidos de parte de las personas. Para quien quiera donar, puede buscarlos en los cruceros más concurrridos”, comentó la activista.

”La vida da muchas vueltas”, bien dice el dicho, y si ahora son los migrantes, quizás un día puede ser algún familiar o nosotros mismos quienes necesitemos del apoyo de los demás. Los problemas que atraviesan miles de personas en otras partes del mundo no son ajenos, aquí están presentes. Ya sea por necesidad, seguridad o por otros motivos, las familias salieron de sus hogares con la esperanza de salir adelante, de tener suerte y llegar a su destino. El apoyo es ahora, por mínimo que sea será de gran ayuda.

Respecto al tema de migración, Daría Valenzuela informó que en este municipio no se han registrado deportaciones porque no es zona fronteriza, ni se tienen antecedentes de que las autoridades municipales hayan notificado de la presencia de migrantes, sino al contrario, en anteriores años se les ha brindado apoyo, como recursos para pasaje, alimentos, cobijas, apoyo de parte del presidente municipal con un camión para su traslado a la Casa del Migrante.

Las familias manifiestan temor de ser detenidas, por eso tratan de no quedarse muchos días, para no tener problemas, pero la realidad es que aquí no hay deportaciones.