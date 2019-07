Mil 605 personas en Salvador Alvarado no saben leer ni escribir

Guamúchil, Sinaloa.- A sus 77 años de edad, el señor José Ramón Angulo López obtuvo su certificado de primaria con una calificación de 9.4. Él es una de las 80 personas que hoy recibieron su certificado de nivel primaria y secundaria después de meses de estudio gracias a su esfuerzo, pero sobre todo la ilusión de terminar su educación básica. El habitante de La Ciénega de Casal es un ejemplo de que la edad no es un pretexto para estudiar y envía un mensaje a todas aquellas personas a echarle ganas e incorporarse al programa de alfabetización del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) para superarse.

Se busca levatar bandera blanca en el combate al analfabetismo. Foto: Daniel Ayala

Este día, Ramón Angulo dejó de ser parte de las mil 605 personas en Salvador Alvarado que no saben leer ni escribir, esto equivale a un 2.5 por ciento de la población en rezago educativo, informó el director general del ISEA, Mario Alfonso Valenzuela López. El dato se dio a conocer con motivo de la entrega de certificados de educación básica a 24 personas en un acto simbólico, pero en total fueron 80 personas quienes culminaron su educación primaria y secundaria.

Existen en el municipio alvaradense 6 mil personas que no han culminado la educación primaria y 6 mil 800 que no han terminado el nivel secundaria. En comparación con la mayoría de los municipios, Salvador Alvarado está por debajo del índice estatal, lo que lo coloca en condiciones de levantar bandera blanca en alfabetización.

"Es uno de los cinco municipios que está por debajo del 4 por ciento que se requiere en conjunto con Culiacán, Ahome, Mazatlán y Angostura. En el tema del analfabetismo, Sinaloa tiene un 3.2 por ciento, que lo coloca debajo del 4 por ciento que es uno de los requisitos que se tienen que cumplir para que un estado pueda levantar bandera blanca", expuso Valenzuela López.

El director general del ISEA anunció que la meta es levantar bandera blanca entre los meses de octubre a noviembre en las tres modalidades de analfabetismo, que son personas que no saben leer ni escribir, quienes no han culminado la primaria y quienes no han terminado la secundaria.

En el evento se firmó un convenio entre el ISEA y el Ayuntamiento alvaradense. Foto: Daniel Ayala

Cabe señalar que en el acto de entrega de certificados se llevó a cabo la firma de convenio entre el ISEA y el ayuntamiento de Salvador Alvarado como una muestra del compromiso para reducir el porcentaje de analfabetismo y que nadie se quede rezagado en el acceso a la educación.