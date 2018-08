Exigen instalación de militares en Chinitos

Angostura, Sinaloa.- De nueva cuenta habitantes y autoridades de la sindicatura Colonia Agrícola Independencia (Chinitos) están solicitando al municipio, así como al estado, la presencia de elementos de seguridad, tales como estatales o, en su caso, militares.

Argumentaron que en estos momentos la situación referente a delitos de alto impacto ha estado tranquila, pero sigue habiendo presencia de robos a comercios.

En el 2016 el entonces presidente municipal solicitó al ahora exprocurador Marco Antonio Higuera Gómez el apoyo con elementos de la Policía Ministerial, dado que el robo a comercio, así como a unidades y hasta implementos agrícolas, había repuntado drásticamente en el sur del municipio.

Actualmente el síndico municipal, Sergio Olmeda, informó que las respuestas que habían recibido de parte del Gobierno del Estado era que no tenían el personal necesario para enviar un grupo de elementos a la sindicatura antes mencionada. Sergio Olmeda Medina comentó: “Tuvimos pláticas con el presidente municipal actual, y nos dice que nos esperemos a la nueva administración para ver si existe la posibilidad que nos apoyen con elementos, es decir, con Policía Militar. Al parecer hay una oportunidad pero aún no está nada confirmado, ya que nos han dicho que no hay personal militar para enviarlos hasta acá”, ponderó.

Olmeda Medina informó que es sumamente importante tener la presencia de elementos de seguridad del estado o militares, dado que últimamente el robo a comercio ha ido en aumento lamentablemente.

“La verdad, sí es necesario por cuestiones de desarrollo para nuestro pueblo, antes aquí en Chinitos contábamos con un banco y cajeros automáticos, ahora no tenemos absolutamente nada, la cuestión económica se nos vino abajo por cuestiones de inseguridad, ahora todos deben salir a Guamúchil o Culiacán para hacer cualquier movimiento en los bancos o a hacer la despensa, lógicamente no tenemos una derrama económica que podría quedar aquí en la sindicatura”, ponderó.

Es por todo lo antes mencionado, que los habitantes de la sindicatura hacen un atento llamado al Gobierno Municipal, pero sobre todo al Gobierno del Estado, con el afán de obtener un beneficio extra, no solo de seguridad, sino también de crecimiento. Otra de las peticiones es una base de Tránsito Municipal en el sur de Angostura.