Mipymes solo cuentan con apoyos del Gobierno del Estado

Guamúchil, Sinaloa.- Hasta el momento no existe un programa federal de apoyo al emprendimiento. Solo hay apoyos que brinda el Gobierno del Estado a través de Proyectos Productivos, informó el director de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Christian Zavala.

Los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que se están brindando por el momento son a través del programa de Fomento al Autoempleo; son Proyectos Productivos que consisten en el equipamento con un valor de cerca de 20 mil pesos, enfocados principalmente a pequeños negocios como estéticas, barberías, taquerías y todo lo que tenga qué ver con la transformación de materia.

Los requisitos que se solicitan a los emprendedores para poder acceder a estos Proyectos Productivos son: que no estén trabajando, que no estén estudiando y que no estén dados de alta en Hacienda.

Al recibir el apoyo, los compromisos que adquiere el emprendedor beneficiario es mantener su negocio y hacer uso del equipo que le fue brindado, ya que recibirá una supervisión de manera periódica, pero además “se tiene que dar de alta en Hacienda a la brevedad al momento de recibir los apoyos”. Aquel emprendedor que incurre en malas prácticas y que no dé continuidad al apoyo, perdería el acceso.