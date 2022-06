Mireya ya no soporta el fuerte calor en su vivienda de lámina en Salvador Alvarado

Sinaloa.- Con la imagen de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe a la cabecera de su cama, Mireya Vega Flores, madre de 5 hijos y separada de su esposo, comenta cómo se pasa las horas fuertes del calor dentro de un cuarto de lámina negra de 3 por 4 metros, con palos de árbol del monte, sujetos con alambre en el techo y que a la vez sostienen la lámina y hule de color negro.

Mireya Vega dijo que la vida no ha sido fácil para ella desde muy joven. Comentó que actualmente tiene un ingreso de mil 200 pesos a la semana, producto de su trabajo que consiste en hacer la limpieza en una casa, y de esos mil 200 pesos, tiene que separar 400 para el pago en un centro de readaptación, donde tiene a uno de sus hijos internado por problemas con las drogas. El resto comenta que lo utiliza en camiones, pago de servicios de luz, agua y gas. Lo poco que le sobra, para comprar algo de comida.

Detalló que por el momento no se ha inscrito en ningún lugar para recibir una despensa de alimentos, además, se encuentra sola en su pequeña vivienda de lámina con dos cuartos de material pero con techo de lámina, donde el calor de esta temporada sube demasiado en el interior de la vivienda. Mireya comenta que no cuenta con un sistema de aire acondicionado para ninguno de sus cuartitos y solamente mitiga los efectos del calor con un abanico, que se puede decir que no es suficiente.

“Siempre ha sido mi vida muy difícil pero he logrado sobrevivir”, comentó Mireya. También dijo que la hora más crítica de calor es a las 3:00 de la tarde, hora que llega del trabajo que realiza de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde. Agregó que el único lugar donde se puede estar a esa hora es debajo de los árboles, o en un pequeño portal de lámina negra en la parte del patio.

Dijo la madre de 5 hijos que en cuanto a apoyos por la autoridad, no ha recibido ninguno y solamente la sentaron para el programa de un techo, sin tener una respuesta hasta el momento.

Agregó que hace unas semanas le avisaron que fueron a buscarla por el tema, pero nada más. Mireya espera que una autoridad se dé una vuelta a su humilde vivienda, que se encuentra en el ejido Tultita, justo enfrente de lo que se le conoce como Lienzo, por la calle 21 de Marzo.

Aunque no hay registros actuales en el primer semestre del año 2020, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza (Coneval), en Salvador Alvarado había más de 400 familias que carecían de una vivienda digna y se estimaba hace dos años que un aproximado a las 100 viviendas eran de lámina de cartón, sostenidas con palos y otros materiales. De acuerdo a información reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, los municipios de Sinaloa con menor porcentaje de población en pobreza es Mazatlán (28.1%), Culiacán (29.8%), Ahome (30.6%), Salvador Alvarado (32.8%) y Navolato (33.1%). Los municipios con mayor porcentaje de personas en pobreza son Choix (79.1%), Badiraguato (74.8%), Cosalá (66.1%) y Sinaloa Municipio (63%).