Mirla Norely de Guamúchil toda su vida se visualizó como médico

Guamúchil, Sinaloa.- Donde quiera que se ame el arte de la medicina se ama también a la humanidad, y un claro ejemplo de ello es la directora del Hospital General de la ciudad de Guamúchil, Mirla Norely Camacho Quiroa, quien se entrega en cuerpo y alma a su profesión, sin importar días festivos, puesto a que su principal motivo es ayudar a quien más lo necesita.

Existen muchas personas que desde pequeñas sueñan e imaginan qué serán cuando sean grandes, y la doctora siempre se visualizó como médico, quien a como fueron pasando los años estaba más segura de lo que realmente quería ser como profesionista, de lo cual ha luchado día con día para poder cumplir sus anhelos.

El amor por lo que hace y la perseverancia la han llevado hasta donde hoy actualmente está: ser la directora del Hospital General de Guamúchil, quien gracias a su gran generosidad y humildad desempeñando su profesión ha traído muchos frutos positivos, que le han dejado grandes marcas de orgullo y satisfacción. En propias palabras de la doctora Mirla Norely Camacho Quiroa, no hay nada más reconfortante que poder ser un pilar para la familia y poder brindarles salud.

Leer más: ¡Ojo! La tuberculosis es una amenaza para la salud, señala especialista de Guamúchil

Sin duda alguna no hay mejor satisfacción para un doctor que ver a su paciente recuperarse, externe palabras de agradecimiento y observar una sonrisa en su rostro. “Los momentos de más estrés que he vivido yo y todos los médicos es cuando tenemos un paciente debatiéndose entre la vida y la muerte, el cual no solo depende de nosotros, sino de muchos aspectos, pero sí somos un factor muy importante para que pueda salir adelante”, comentó.

Durante su larga trayectoria los momentos difíciles, así como de felicidad, no han dejado de ser parte de su día a día, lo que es un reto más que ha enfrentado y recordarlo como experiencia.

Hay pacientes que se llegan a convertir como parte de su propia familia y el día que les toca partir de este mundo es un momento lleno de tristeza para la familia y para el médico que lo atendió, pues es algo de lo que muchos doctores deben enfrentar y que lo ha pasado Camacho Quiroa, pero pese a ello ha seguido adelante y demostrado la gran guerrera que es.

Leer más: Centro Dermatológico de Sinaloa celebra 25 años de servicio

Dedicación, orgullo, pasión, son algunas de las palabras que describen a la doctora Mirla Norely Camacho Quiroa, quien día a día se levanta con una sonrisa en su rostro y con muchos ánimos de ayudar a la gente que requiere de su atención, pues siempre está dispuesta a apoyar en todo momento, sin importar nada.