Mis hijos y la vida son una artesanía

Guamúchil, Sinaloa.- Si de valientes y luchonas mujeres se trata, Adriana Alcántara se pinta sola, y para muestra un botón. Es originaria del Estado de México y tiene cuatro hijos, a los cuales ha sacado adelante gracias a las atractivas artesanías que comercializa en diferentes lugares de la República.



Adriana tiene toda la vida dedicándose a esta actividad, pues desde que era niña sus padres le enseñaron todo lo necesario, hasta que emprendió sola su propio camino.

Fotos: Bardo Villa/EL DEBATE

“Vendemos artesanías como cuadros, jarrones, detalles para el hogar, figuras en cerámica, naturaleza muerta, entre muchas otras cosas.

Gracias a la venta de estos productos hemos salido adelante y les he dado lo necesario a mis cuatro hijos, y no me cansaré de decir que ellos y la vida son una verdadera artesanía que la vamos puliendo poco a poco con el paso del tiempo.

La verdad, en años anteriores sí nos iba muy bien, pues en un día o dos ya juntaba el dinero invertido y todo lo demás era ganancia, pero en la actualidad ya han cambiado mucho las cosas y ya no nos va tan bien, en ocasiones solamente sale para la comida del día.

Nosotros trabajamos lo que es el Día de las Madres aquí en Guamúchil, terminando el festejo nos trasladamos a Sonora, y así andamos, por todos lados.

Este trabajo es un gran desgaste físico y siempre es una batalla para mí y para mis hijos, ya sea dejándolos con alguien que me los cuide o que me los lleve a trabajar, pues batallo mucho con ellos.

Además me preocupa mucho el que falten a la escuela, y no quiero que pierdan días", manifiesta Adriana Alcántara.

Comenta que en su trabajo en ocasiones las jornadas inician a las 07:00 de la mañana de un día y llegan a terminar como a las 02:00 o 03:00 de la mañana del otro día y como andan trabajando en ferias, así es casi todo el tiempo.

Sea la hora que sea cuando llegamos a un determinado lugar, luego luego empezamos a buscar dónde abrir la tienda y empezar a trabajar.

"Físicamente esto es muy cansado tanto para uno como para los niños, además batallamos mucho para lo de la comida, pues no comemos a sus horas, así como la higiene personal, en bañarse, en ir al baño a hacer las necesidades, en eso sufrimos mucho también.

Sí he pensado en establecerme en un lugar y tener mi propia casa, pero la verdad una la piensa, porque a como está la situación económica no nos alcanza para eso”.