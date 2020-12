Misas de la virgen en Mocorito se realizan bajo vigilancia

Mocorito, Sinaloa.- Pese a la pandemia que se está presentando, las tradicionales romerías en honor a la virgen de la Purísima Concepción no se suspendieron en el Pueblo Mágico de Mocorito, pero sí se están desarrollando bajo una estricta vigilancia por parte de Protección Civil, pues el objetivo es que no haya riesgo de algún posible contagio de COVID-19 entre los asistentes.

Valentín Alapizco Arce, director de Protección Civil de Mocorito, manifiesta que antes de que inicie el evento acuden al determinado lugar de la colonia y lo sanitizan de todo a todo, además algunos elementos se quedan ahí para supervisar que no se dé la aglomeración de personas, además que todos cumplan con las medidas sanitarias establecidas como lo son guardar la sana distancia, no saludar de mano mucho menos de abrazo y beso, así como también portar en todo momento el cubre bocas.

Incluso, la el padre de la iglesia hizo el exhorto de que toda aquel ciudadano fiel creyente y devoto a la virgen de la Purísima Concepción que no fuera habitante de dicha colonia donde se está celebrando la romería por favor no asistiera, ya que de esta manera pondría su granito de arena en evitar contagios y también ayudaría a que no se generara la aglomeración.

“Estamos muy al pendiente de esta actividad religiosa muy tradicional en diciembre entre los habitantes de Mocorito, pues estamos checando que sea mínima la gente que asista, además que se sanitiza antes y después del evento y que las personas cumplan con las medidas de sanidad. En esta ocasión no se realizará la gran fiesta en la plazuela bajo en la enramada, todo eso está suspendido, pero sí habrá una misa general el próximo día 8 pero será en la explanada de la iglesia”, comentó Valentín Alapizco Arce.

Cabe resaltar que en días pasados el Oficial Mayor, Abraham Camacho González, y José José Norzagaray, director de Turismo, manifestaron para resguardar la salud de la ciudadanía estaban suspendidos todos los permisos para la realización de eventos masivos, por tal motivo el municipio no iba a instalar la tradicional enramada para a fiesta tradicional como en años anteriores lo hacía, pues solo estaba permitido para la iglesia las romerías, y bajo vigilancia para que se cumplan las medidas sanitarias, y la misa solemne del día 8, Día de la Purísima Concepción.