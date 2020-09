Mitze Maíz representara a Guamúchil en la jornada de Rock Sinaloa 2020

Guamúchil, Sinaloa.- Del 11 al 15 de noviembre, la mejor exponente femenina del genero Reggae a nivel nacional representara a los alvaradense con un gran concierto en versión de Soundsytem. En el mes de agosto el Instituto Sinaloense de Cultura lanzó la convocatoria para participar en el Concurso de Cartel de las Jornadas de Rock Sinaloa 2020.

Entre las categorías seleccionadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura y su Dirección de Programación Artística dan a conocer los resultados de la convocatoria emitida a las bandas de rock de la entidad, que participarán en las Jornadas de Rock Sinaloa 2020, a realizarse del 11 al 15 de noviembre en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán; entre la selección destacará la guamuchilense Mitze Maíz como solista acompañada de su dj con un gran show de tendencia en versión Soundsytem, Reggae roots y Dub con una duración de mas de hora con canciones reveladora de conciencia, liberadora, con un poco de música electrónica.

Mitze Maíz (Mitze Karime García Gastélum) comentó en exclusiva para periódico EL DEBATE sentirse muy feliz, satisfecha en representar a Salvador Alvarado en esta jornada del Rock, ya que se están abriendo espacios para música alternativas, ya que los ritmos a presentar no son muy conocidos en Sinaloa y con la presentación de dicho festival se sigue generando más cultura.

La música reggae es un estilo de música que nació en Jamaica, es una género muy rico que se parece un poco con latido del corazón, donde las letras de las canciones hablan de amor, de protesta, de las cosas que están sucediendo en estos momentos, pero en sí, se puede definir como música contestataria y es un ritmo que ha viajado por todo el país, quedándose por su estilo de vestir, por su comida y hasta su propia religión que deriva el rastafarismo.

Para llegar a ser condecorada a la mejor exponente famenina de Reggae en el 2017, Mitzie tuvo que pasar un largo recorrido donde tuvo que luchar bastante, ya que la industria musical ha estado siempre tomada por hombres y en su constante lucha de ser reggae ha llegado a posicionarse con ese estatuto.

"Afortunadamente yo, con todos estos movimientos feministas que se han venido presentando le han dado mucha más visbilidad a la mujer en diferentes ambitos y eso me ayudado a salir adelante, a sobresalir y posicionarme como mujer, ya que tengo una banda llamada Sangre Maíz en la cual soy la fundadora, propietaria y todos los integrantes son hombres, pero yo nunca me vi sola como una corista ya que mis sueños fueron mucho más grandes. Lograr diferentes cosas, donde mis canciones han trascendido, donde casi toda mi lírica es totalmente cierta, donde cuento las cosas que estoy viviendo y lo que veo en mi entorno. Canto la verdad, las injusticias, creo que la música es un medio muy importante para cambiar el mundo. Gracias a Dios he compartido escenarios con figuras internacionales de este género como Yellowman, Heptones, Horace Andy, Los Cafres, Alborosie, Dread Mar I, entre otros".

Mitze Maíz desea a todas las nuevas generaciones de bandas de rock o solistas de diversos estilos que luchen por sus sueños, que ensayen mucho, pero lo mejor que sus canciones tengan un buen mesaje para la sociedad. "Invito a los jovenes a que se atrevan hacer música a soñar por sus exitos, a quitarse esas manias de musicos que se van adquirendo, a que se atrevan a realizar diferentes ritmos, a crear nuevas letras, a crear de verdad música que llegue a los corazones".

Muy contenta la guamuchilense Mitze Karime García, dijo sentirse orgullosa de su pueblo de su gente de ser una guamuchilense y desea que las personas sean valientes para que se apoyen los unos a los otros, que se sientan orgullosos de su cultura y que traten de transmitir a las nuevas generaciones los valores.

"Guamúchil es un pueblo con mucha identidad y creo que todas las personas que somos de ahí nos sentimos muy orgullosos, soy norteña es algo que la gente de México se asombra cuando les digo de donde soy y me escuchan cantar este tipo de canciones".