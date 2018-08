Ecología no permitirá la quema del árbol que acabó con una casa

Mocorito, Sinaloa.- Ante los rumores que se corren en el Pueblo Mágico de que el dueño de la casa que quedó destruida al caerle un álamo encima quiere quemar el tronco para realizar los trabajos de reconstrucción, la dirección de Ecología no permitirá tal cosa, afirma Walter Pérez López.

El funcionario manifiesta que se mantendrán firmes en esta postura, ya que lejos de beneficiar perjudicaría todo lo que hay alrededor, pues los vecinos se molestarían por la fuerte humareda provocada y además esta acción de quemar el tronco sería un peligro para los que viven cerca y hasta para la propia casa que quedó dañada.

Walter Pérez López, director de Ecología, pondero que en este caso Protección Civil es el que tiene que buscar una alternativa para poder cortar el árbol y evitar así la generación de otros problemas.

“Hasta donde yo tengo entendido la señora que vivía ahí ya tuvo un acercamiento con estas instancias más no sé a que acuerdos llegaron. Aquí el problema para retirar el gran tronco del árbol es que no hay la herramienta adecuada, pues si la tendríamos seguro le ayudamos a esta persona para que no tome la alternativa equivocada, ya que lejos de ayudar a solucionar el problema vendría a perjudicar”, asegura el director de Ecología.