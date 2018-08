A la intemperie y 40° reciben apoyos de Prospera

Guamúchil, Sinaloa.- Aproximadamente 500 beneficiarios del programa Prospera, para adultos mayores de 65 años en adelante, de seis comunidades de Mocorito, recibieron los apoyos en precarias condiciones el pasado lunes 6 en la sindicatura de Pericos. Adultos mayores, niños y familias se acomodaron como pudieron afuera de las oficinas de la sindicatura para recibir los pagos a la intemperie, bajo un sol fulminante de 40 grados centígrados, exponiéndose a un golpe de calor.

Además de las inclementes condiciones del clima, tuvieron que esperar para recibir el apoyo desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, debido al retraso del personal. Ante esta indignante situación, el síndico de Pericos, Rafael López, se comunicó con diferentes autoridades para solicitar apoyo con una carpa para que las personas se resguardaran de las inclemencias del clima, pero no obtuvo pronta respuesta.

A pesar de que se realizó la solicitud en tiempo y forma a la instancia correspondiente de Desarrollo Social en Mocorito, desde el día 31 de julio, para recibir apoyo con la renta de un local digno, no obtuvieron respuesta de parte de Tesorería Municipal, aunque se enteraron de la situación vía mensajes al celular y no mostraron interés por apoyarlos, denuncia Rafael López. De acuerdo al reporte, solo les atendió el director de Desarrollo Social Municipal, tratando de gestionar los apoyos, pero al no conseguir el apoyo le informó al síndico que se tendría que realizar en las oficinas de la sindicatura de Pericos, una habitación pequeña para la enorme cantidad de beneficiarios.

Buscaron apoyo por su cuenta y consiguieron una carpa que les facilitó una casa funeraria, así como mobiliario. Debido a que no obtuvieron el apoyo de las autoridades, el personal de la sindicatura se vio en la penosa necesidad de atender en precarias condiciones y con un sofocante calor de alrededor de 40 grados desde las 08:00 hasta las 17:00 horas.

Comerciantes ambulantes mostraron su solidaridad, expresando que se organizarían para pagar la cancha por su cuenta los tres días próximos que faltan de la entrega de apoyos.