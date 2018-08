Por lluvias constantes no han podido sembrar chop suey

Mocorito, Sinaloa.- Las constantes lluvias que han caído en los últimos días en la zona de Rosamorada, Mocorito han generado una problemática para los agricultores de chop suey, pues no han podido sembrar la semilla por temor a que se les eche a perder por tanta humedad que tiene la tierra.

El productor Víctor Inzunza argumenta que debido a esta situación muchas personas mejor están aprovechando el buen temporal y se han inclinado por el cacahuate, pero el hectareaje que hay es poco.

Además dice que muchos agricultores dejaron sin sembrar cacahuate un pedazo de tierra con la esperanza de que las lluvias bajen de intensidad y les permita plantar el chop suey.

“En esta ocasión no sembré chop suey, mejor me fui por un poco de cacahuate, pero dejé un pedacito de tierra donde está el barrial por si acaso puedo plantar ahí el chop suey, ya que la idea es que a mediados de este mes se pueda hacer, pero ya se está llegando la fecha y las lluvias siguen constantes".

No he sabido que alguien de aquí, de Rosamorada, haya sembrado chop suey, ya que no nos ha dejado el agua".