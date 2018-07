Mocoritenses pueden estar tranquilos: Sectur

Guamúchil, Sinaloa.- Secretaría de Turismo visita el Pueblo Mágico de Mocorito, para dar a conocer como será la revisión en la que se someterán los 111 Pueblos Mágicos del país, 4 pertenecientes a Sinaloa, de los cuales se tienen que identificar las necesidades y las áreas de oportunidad para impulsar nuevas atracciones turísticas, comentó Marco Antonio García Castro secretario de Turismo en Sinaloa. Asimismo se aprovecho para que la encargada del Desarrollo de Turismo, Teresa Letamendi, aprovecho para dar a conocer que Mocorito no ha sido mencionado como estar en peligro, sin embargo se tienen que poner a trabajar para seguir teniendo mejoras.

El secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, Marco Antonio García Castro, comentó que todos los Pueblos Mágicos del país entraron en revisión, lo que es parte del funcionamiento del programa para que la entrega de los distintivos sean exclusivos y se tenga conciencia de que si no se cumplen con los reglamentos tienen posibilidad de retirar dicho titulo.

Indicó que actualmente los cuatro Pueblos Mágicos que pertenecen a Sinaloa cuentan con sus expedientes completos, porque se ha cumplido con todos los puntos que se han requerido, pero de igual manera tienen que seguir trabajando, no confiarse y explotar las oportunidades que se tienen.

Aclaró que la Sectur, no hice ningún señalamiento a los Pueblos Mágicos, sino que es una revisión que se hace continuamente para ver que todos cumplan con los lineamientos.

“El tema de Mocorito no es tema de pérdida del distintivo, estamos en la espera de la certificación de los 111 Pueblos Mágicos. no sabemos si seremos amonestados en algún rubro hasta el momento no se ha reflejado ninguna inconveniencia, entonces los mocoritenses pueden estar tranquilos”, expresó la directora de Desarrollo de Pueblo Mágicos, Teresa Letamendi, quien agregó que algunos pueblos si han tenido algunas observaciones, pero el Pueblo Mágico de Mocorito no ha recibido nada directo por lo cuál pueden estar tranquilos ante los rumores que se hicieron por la certificación que bien, viene a dar mayor exclusividad a los Pueblos Mágico y que cuiden lo que tienen para ofrecer, para no estar en riesgo.

Es un ejercicio que alerta a mantener los servicios en buen estado, conservar el Centro Histórico, tener un Comité de Pueblo Mágico y diversificar lo que se ofrece, es un tema de trabajar en conjunto sociedad y autoridad.

La reunión que sostuvieron se hablo de la difusión y mercadeo del Pueblo Mágico de Mocorito, para ver las áreas de oportunidad que propongan los miembros del Comité para seguir esparciendo las actividades. Asimismo señaló que la Sectur esta interesada en la ruta Sebastián de Évora, que es una ruta importante que abarca tres municipios del estado de Sinaloa.