Mocorito aprueba economizar recursos para pagar demandas de viudas y ex policías

Mocorito, Sinaloa.- Con el objetivo de dar solución al añejo problema de demandas de parte de ex agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito así como viudas afectadas, se aprobó por unanimidad la retención mensual vía participaciones de 800 mil pesos del adelanto de participaciones del gasto corriente enviadas por el Gobierno del Estado que comprende una cantidad de 4 millones de pesos, la cual se llevará a cabo en los meses subsecuentes de agosto a diciembre

Tras años y años de lucha, finalmente se vislumbra una solución definitiva para que los ex policías y viudas puedan recibir el recurso demandado, pues se destinará una cantidad inicial para empezar a saldar las sentencias.

La alcaldesa María Elizalde Ruelas expresó que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos propios suficientes para suplir tales demandas, por lo que se recurrió a tomar esta medida.

"Con esto iniciaríamos el proceso para pagar las sentencias, la intención es dar el primer paso y a partir de aquí empezar a resolver a cada uno de los ex policías", manifestó.

Ante la aprobación de Cabildo, indicó que a partir de esta semana se comenzarán a realizar los pagos de acuerdo a quien tenga la sentencia más avanzada y en el transcurso de los meses se cubrirán las demás deudas.

"Es un proceso meramente legal, necesitamos este trámite para que el dinero empiece a fluir", señaló.

Alcaldesa María Elizalde Ruelas | Foto: Matías Rodríguez/ Debate

La presidenta municipal de Mocorito expresó además que los abogados han estado en contacto, por lo que desconoce si la parte demandante está de acuerdo con la medida tomada. Sin embargo, precisó que se buscará suplir el recurso demandado, el cual asciende a más de 10 millones de pesos.

Elizalde Ruelas agregó que el periodo vacacional demoró el proceso pero una vez que ya fue aprobado, se procederá con los trámites legales para dar comienzo a este resolutivo.

"No son procesos tan sencillos, si eso provocó desespero en los ex policías, no había razón de ser para ello", afirmó.

Al respecto, enunció que no será una temporada fácil para el municipio, ya que ese recurso destinado a la demanda de los ex policías limitará otras acciones gubernamentales.

"Estamos comprometiendo las finanzas del municipio y vamos a dejar de hacer otras cosas, pero es una muestra de la voluntad que tenemos de ir saldando estas sentencias", aseguró.