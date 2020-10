Mocorito está preparado para las primeras cosechas de tomate

Sinaloa.- Productores agrícolas originarios de varias comunidades de Mocorito afirman que afortunadamente este año no fueron tan afectados por las plagas, y esto, en combinación con las buenas lluvias que han caído, facilitó a que las plantas tuvieran un buen desarrollo, es por ello que el Pueblo Mágico está listo para tener las primeras cosechas de tomate en los próximos días.

René López, habitante de El Tule, manifiesta que si las cosas se mantienen por el buen camino que van hasta hoy, el próximo día 20 se realizarán cortes en varios predios, ya después se generalizarán en lo que es toda la parte serrana del municipio.

“Nosotros consideramos que no tuvimos este año, en comparación con los anteriores, tanta presencia de plagas, que por lo general nos vienen a mermar mucho en los rendimientos, porque en los primeros días de plantación cayeron unos fuertes aguaceros y eso nos trajo el beneficio de que no se propagaran la mosca blanca, los gusanos ni los chapules en los cacahuates, sí han habido, pero en muy bajas proporciones, y debido a esto no se ha requerido de fumigaciones intensas que en un momento dado puedan llegar a contaminar al producto.

En el tomate el daño más fuerte nos lo genera la mosca blanca, y en esta ocasión no nos pegó fuerte, como en los ciclos anteriores, donde las matas se enchinaban por el virus y era pérdida total segura.

Gracias a que no ha habido tantas plagas, el costo de fumigación ha sido mucho menor, lo digo a manera personal y a nivel zona en la sindicatura de El Valle, desconozco para el lado de Higuera de Los vega, pero creo que es general el panorama. Podemos asegurar que el tomate que está a punto de cosecharse en Mocorito va completamente sano, tal y como lo exige el mercado local, nacional e internacional, tiene mucho menos volúmenes de pesticidas que en otras temporadas, pues este químico es el que en veces afecta al producto y hace que de cierta manera vaya contaminado.

En la zona de nosotros se pronostica que va haber tomate ya para la venta entre el próximo día 10 y 15, será la primera producción, esto en la parte más altita del municipio.

Yo, en lo personal, para el día 25 creo tener mi primera producción, además, estamos prediciendo que en la zona de Higuera de Los Vega va tardar un poco más, pero para el Día de Muertos seguro ya empezarán con sus cortes. Si las cosas se mantienen tendremos buenos rendimientos en la producción”, destaca René López.