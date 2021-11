Mocorito inicia a 16 días de activismo contra violencia de género

Sinaloa.- Aprovechando el marco del Día Naranja, autoridades del H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMUJERES) dieron inicio a los 16 Días de Activismo contra la violencia de género.

Entre las acciones iniciales se llevó a cabo una importante charla contra la violencia de género, impartida por el conferencista, Óscar Guadalupe Millán Tamayo, quien abordó diferentes temáticas y contextos referentes al tema. Esto con la idea de que los presentes aprendan a identificar y saber afrontar ese tipo de incidentes.

Aunado a ello, como acto simbólico de esperanza se lanzaron globos de color naranja en las instalaciones de la plazuela Los Tres Grandes.

La alcaldesa, en su mensaje reiteró su respaldo total en dicha lucha. "En lo personal siempre me he considerado una defensora natural de los derechos de la mujer. Por ello, me gusta respaldar las difentes causas". Recalcó, María Elizalde y finalmente exhortó a la población a ser conscientes desde sus respectivos hogares y con ello cambiar la realidad.