Mocorito marcha por el día mundial sin tabaco

Mocorito, Sinaloa.- Con el firme objetivo de concientizar a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Mocorito encabezado por Guillermo Galindo Castro en coordinación con algunas otras dependencias gubernamentales, realizaron un marcha que dio inicio frente a las instalaciones del hospital general y dando fin en las instalaciones de DIF, donde participaron alumnos de Conalep, de la UAS, CAM 36 y personal de salud, así como algunos funcionarios.

Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, exhortó a la ciudadanía fumadora de tabaco a diluir este mal hábito. Resaltó que el consumo de tabaco es la principal causa de cáncer. Asimismo señaló que en México mueren más de 5 millones de personas al año, comentó además que según datos estadísticos de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), mueren 7 millones de personas al año en el mundo, de los cuales 900 mil son fumadores pasivos.

Informó además que las universidades y el edificio de la Jurisdicción, próximamente serán declarados áreas libres de tabaco, acreditación que les proporcionará la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris). Puntualizó que esta ley es para proteger a los no fumadores.

Esta ley no es solo para que evitar que las personas fumen, si no para proteger a quien no lo hace”, dijo Velazco Zayas.