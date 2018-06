Mocorito, municipio seguro para turistas y habitantes

Mocorito, Sinaloa.-Para beneplácito de las autoridades municipales, policiacas, habitantes y sobre todo, los turistas, Mocorito es uno de los municipios más seguros de Sinaloa, así lo da a conocer el subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Luis López Sotelo, quien constató lo dicho consultando recientes estadísticas arrojadas por el semáforo delictivo.

El Pueblo Mágico presume que desde hace aproximadamente más de un año no ha tenido denuncia de algún robo domiciliario o algo por el estilo, ya sea en la cabecera municipal o en las rancherías.

“Afortunadamente Mocorito es un municipio muy tranquilo, muestra de ello es que en cuanto a robos se refiere tenemos mucho tiempo que no se presentan y eso lo pueden comprobar en la plataforma digital Semáforo Delictivo MX, el cual contiene los siete delitos de principal impacto.

Esto habla muy bien del municipio y del comportamiento de la ciudadanía, más porque tenemos el distintivo de Pueblo Mágico y eso nos da garantía para que una buena cantidad de turistas, sin miedo, vengan a visitar Mocorito y se lleven una buena imagen.

En cuanto a la ganadería, si acaso existe nosotros no tenemos reportes de que se estén robando vacas y becerros, ya que la fiscalía no nos ha girado un documento que nos diga que en el municipio están llevando a cabo una investigación por un hecho de esta naturaleza.

El semáforo nos indica que en el mes de mayo tuvimos cuatro homicidios, pero estos afortunadamente no se dieron en el casco urbano sino por la carretera internacional México 15 y la autopista Benito Juárez, en tramos carreteros muy concurridos de la zona sur de Mocorito y que colindan con Culiacán, Navolato, Badiraguato y Angostura", asegura Óscar Luis López Sotelo.