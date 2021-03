Mocorito planea estrategias para brindarle paz y seguridad a las mujeres

Mocorito, Sinaloa.- Hoy por la mañana, Carmen González Bon, directora general del ISMUJERES, estuvo de visita en el Pueblo Mágico de Mocorito para encabezar una mesa de trabajo y plantear estrategias que le brindarán paz y seguridad tanto a las mujeres como a los niños, niñas y adolescentes.

Esta importante acción tiene como objetivo lograr erradicar o por lo menos bajar al mínimo el índice de maltrato verbal o en el peor de los casos físico que lamentablemente se sigue presentando en los hogares.

Laura del Carmen González Bon, además de la mesa de trabajo llevada a cabo, entregó un módulo personificado con la idea de que se utilice en las campañas de difusión para prevenir la violencia hacia las mujeres, también sostuvo un diálogo directo con todos los involucrados en proporcionarle la debida atención a los niños, niñas y adolescentes para explicarles la estrategia nacional y se inserte en las mesas municipales, regionales y estatales de paz y seguridad.

“La intención es que las instituciones den respuesta a las situaciones de violencia que se presentan y que los problemas que enfrentamos también las instancias de defensa de las mujeres para que caminen los expedientes, investigaciones y prevención, que nos sirvan de apoyo en el trabajo que realizamos.

En la meza de paz ya hemos explicado la estrategia nacional y gracias a ello el instituto ya tiene bases para alzar la voz y decirles a las instituciones qué estamos haciendo en beneficio de las mujeres porque nos llegan los casos y vemos lo que enfrentan, a qué van a una fiscalía donde no les dan notificaciones del cómo va el caso, la averiguación, no se judicializa o si llega al Supremo Tribunal y allá en los juzgados no avanza, entonces todo esto es lo que nosotros llevamos ahí, así como también cómo van las estadísticas de los casos de llamadas al 911 de violencia de las mujeres y de los casos que se presentan también pedimos una estrategia de rondines de vigilancia. Todo esto es parte de lo que hacemos”, detalló Carmen González Bon, directora general del ISMUJERES.

