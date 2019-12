“Mocorito sigue siendo un pueblo tranquilo”: Galindo

Mocorito, Sinaloa.- Tras los hechos violentos ocurridos la semana pasada en la sierra de Mocorito, el presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, aseguró que no han afectado la tranquilidad en la cabecera municipal y el gobierno que dirige continúa trabajando en lo que les compete, que es la prevención.

El primer edil mocoritense mencionó que la coordinación que han llevado a cabo hasta ahora con el gobierno del estado y el gobierno federal seguirá de la misma manera y respecto a la violencia, afirmó que no afectó las actividades en Mocorito, señalando que como prueba está el evento ciclista realizado la mañana de ayer, el cual se puede decir que ya es de talla estatal y nacional, pues asiste gente de diversos municipios y estados.

Que no lo cancelen y que estén aquí en Mocorito Pueblo Mágico, creo que es el mejor mensaje que le podemos mandar a la ciudadanía".

Al cuestionarle si se solicitará la presencia de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, sobre todo en estas fechas decembrinas, explicó que ese asunto se verá con el director de Seguridad Pública del municipio para ver qué estrategias se tomarán en este mes, pero por el momento el municipio está tranquilo.

Cabe mencionar que la ruta de la carrera celebrada ayer se extendió por gran parte de la zona serrana y eso se reflejó en la participación registrada ayer.

"La gente tiene esa confianza, que son sucesos que lamentablemente pasan y que no son de manera permanente", manifestó el alcalde, quien agregó que son sucesos que no solo se dan en Mocorito, sino en todo el país, pero es por ello que afirmó que no bajarán la guardia en materia de seguridad.