Mocorito y Angostura con gran fiesta de Carnaval

Región del Évora.- Mocorito y Angostura arrancaron al mismo tiempo el Carnaval y corrían el temor de que uno de los dos saliera afectado por la poca afluencia de personas, pero cuál fue la sorpresa, ambos municipios comprobaron que tienen consolidada la magna fiesta del pueblo gracias a que tuvieron miles y miles de visitantes los cinco días del evento, además las autoridades detallan que hubo muy buena derrama económica.

Eduardo Bojórquez, director de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Angostura, explica que están muy contentos por los resultados obtenidos, ya que rebasaron con creces las expectativas, esto gracias al esfuerzo y respaldo de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez en coordinación con su grupo de trabajo.

“Sin duda el Carnaval de Angostura es de calidad, de todo a todo, muestra de ello es que hoy tuvimos mucho más visitas que el año pasado, además el elenco artístico fue de los mejores y los carros alegóricos llamaron mucho la atención de chicos y grandes. Hoy se le dio el plus de caballos bailadores, escaramuzas y Niurka en el paseo, y creo que eso hizo que la gente abarrotara las calles, cosa que nunca antes se había visto”, comenta el funcionario municipal.

Superadas las expectativas del Carnaval 2020 de Mocorito, afirmó Abraham Camacho, coordinador de Giras.

Además expresó que las personas vivieron un evento muy bonito y alegre, debido a que año con año se superan en este tema.

“Le afecta a la gente el no poder disfrutar, o tener que dividirse y no apreciar lo que los gobiernos hacemos, porque no lo hacemos con el fin de competir, sino de darle algo más a la gente. Así como ellos vienen a divertirse al de nosotros, a nosotros también nos gusta asistir a los de ellos”, citó.

Por último reafirmó que la decisión de Angostura por hacer algo al mismo tiempo que ellos y él no respetar el orden en que siempre se ha hecho fue responsabilidad de ellos, así como el hecho de negarle a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de estos eventos que solo se dan una vez al año.

Por su parte, Valentín Alapizco Arce, coordinador de Protección Civil, informó que se contó con la presencia de alrededor de 60 mil personas y que el ambiente se tornó tranquilo y sin percances graves.