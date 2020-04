Módulo 74-1 paraliza maquinaria para evitar malos entendidos

Angostura, Sinaloa.- Firmemente Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, comenta que son falsas las cosas que se han dicho sobre que maquinaria del organismo se está utilizando para beneficiar a determinada planilla, y precisamente para evitar malos entendidos ya giró ordenes de suspender todos los servicios y que los carros de volteo se paralizarán en los cobertizos.

El líder agrícola explica que como están en su mero apogeo las campañas para la presidencia del módulo la denuncia que hizo la planilla roja fue una maña que se sacaron de la manga Ulises Gaxiola y Manuel Gumaro López, pues las fotos que mostraron son de unos dompes que se llevaron a La Escalera y considera que ellos tienen mucho qué ver en esto dado a que en una investigación que él hizo descubrió que donde tiraron esa tierra no son usuarios del módulo.

"Estoy seguro que cualquier usuario del módulo no se prestaría a este tipo de juegos, yo no me presto a andar haciendo el tipo de cosas que ellos acusan.

Eso que ellos señalan es pura mentira, yo les recomiendo que busquen a la gente y la convenzan con propuestas y trabajo no con falsedades porque lo que pueden conseguir es hacerse daño ellos mismos.

No hay que manchar las campañas que están realizando los aspirantes a la presidencia con este tipo de cosas, deben de hacer una campaña honesta, limpia como debe de ser. No deben de malinterpretar que porque Andrés es el tesorero del módulo ya se va usar todo lo que está aquí para apoyarlo y favorecerlo, claro que no, aún así he tomado la decisión de guardar todo tipo de maquinaria, no vamos a prestar servicios y es bueno que la gente se entere el porqué no se prestarán los servicios durante el tiempo que estén las campañas de Andrés y Alfredo para que no se malinterpreten las cosas y no tengan de qué andarse agarrando para hacer campañas sucias de esa manera", afirma Wilfrido Bejarano Lerma.