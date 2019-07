Módulo V-II arrastra una millonaria deuda

Angostura, Sinaloa.- Las cosas marchaban bien en el Módulo de Riego V-II de Angostura hasta que el presidente de la organización agrícola, Óscar Inzunza Inzunza, analizó el estado financiero y descubrió que desde hace varias administraciones vienen arrastrando una deuda de aproximadamente 8 millones de pesos y varios usuarios aparecen en la lista negra de morosos.

Inzunza Inzunza detalló que ya están tomando cartas en el asunto, pero lo lamentable del caso es que la mayoría de los productores deudores ya abandonaron la actividad del campo y por tal motivo se les complicará recuperar el recurso, pero a los que están vigentes se les mandará una notificación por escrito de la exigencia del pago a la brevedad posible, pues de lo contrario sufrirán dolorosas consecuencias.

Esta deuda nos afecta en que no podemos darle el seguimiento debido a todas las obras en canales y drenes que requiere el módulo”.

“Ya vamos a empezar con los cobros, a todos los deudores les vamos a mandar un memorándum explicándoles la deuda que tienen, para que la vengan a cubrir, pues a todos ellos el módulo les dio la facilidad de que regaran sus predios sin pagar por alguna u otra razón, ahora esperamos que con estas trillas y que ya les están pagando el maíz, pues paguen lo que deben.

Si por voluntad propia no vienen a pagar, no hay problema, pero del día 1 de octubre en adelante lo tendrán que hacer a fuerzas, ya que si no liquidan su deuda para tal fecha, a ese productor no se le va a dar servicio.

Esta deuda de alrededor de 8 millones de pesos viene de unas cinco o seis administraciones atrás, no es exclusivamente de la que acaba de terminar, ya que a los productores de aquellos años se les dio la facilidad y lamentablemente les fue mal o no sé qué pasó, pero esos agricultores en la actualidad ya se retiraron de la actividad y no se les puede cobrar, no hay cómo presionarlos para que vengan a pagar, pero los que siguen sí tendrán que pagar”, comenta Óscar Inzunza Inzunza.