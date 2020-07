Módulo de Riego 74-2 de Guamúchil buscará la unidad en las planillas

Guamúchil, Sinaloa.- Como en estos momentos el sector agrícola atraviesa por una situación complicada y además no es nada conveniente dividir a los usuarios, Samuel López Angulo, presidente del Módulo de Riego 74-2, ubicado en Guamúchil, manifiesta que buscará el que se dé una planilla de unidad, es por ello que en las próximas horas sostendrá una reunión con los candidatos para ver si se logran importantes acuerdos y no llegar a la votación, que sería la última instancia.

López Angulo también expresa que desafortunadamente las condiciones de la contingencia sanitaria aún no son favorables, es por ello que no hay fecha ni luz verde para establecer una tentativa, en caso de haber elecciones para el cambio de Consejo de Administración.

"Voy a convocar un acercamiento entre los candidatos para agotar el último punto y hacer el esfuerzo de lograr una planilla de unidad, de no ser así pues ya nos podríamos de acuerdo en qué día lanzamos la convocatoria para la votación en el módulo y elegir al nuevo presidente.

Ojala y que se de un consenso y acuerdos por el bien de todos, ya que los tiempos no están para divisiones. Por cierto, si hablamos de votaciones, las condiciones para llevarlas a cabo todavía no están dadas pero hay que valorar las cosas y platicar todos los pros y contras de la situación.

Nosotros como Consejo de Administración, que a la vez se convierte en consejo electoral, estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con ellos así como también con las autoridades de Salud, del municipio que en este caso sería Guasave porque en sus terrenos están nuestras instalaciones, para sacar adelante esto que está detenido desde hacer tres meses aproximadamente.

Qué bueno fuera que todo se definiera por una planilla de unidad y no tener que arriesgar a nuestros usuarios, así evitaríamos posibles contagios dado a que una gran cantidad de personas ya mayores de edad son las que integran el padrón.

Si no hay de otra y se tienen que dar las votaciones, nosotros como módulo pondríamos en marcha todos los protocolos preventivos y de seguridad señalados por el Sector Salud, haríamos todo lo posible por evitar los contagios y que todo salga bien", pondera Samuel López Angulo.