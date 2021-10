¡Molestos! Cambio de horario genera múltiples inconformidades en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Tras haberse atrasado una hora el reloj el día de hoy, la ciudadanía de Salvador Alvarado externa y reitera una vez más su descontento ante esta situación que se viene dando desde años atrás, ya que manifiestan que adaptarse a un cambio de horario lleva su tiempo y en cuanto se logra el objetivo llega de nuevo otro cambio.

Las inconformidades ante el horario de otoño-invierno no se hacen esperar, puesto que los habitantes desean que ya se estipule un horario fijo y no estar atravesando por estos cambios que generan volverse a acostumbrar a un nuevo. Ante el tema, el señor Joaquín Santos comentó ya estar cansado de tanto cambio de horario.

“El Gobierno piensa que es un beneficio imponer los cambios de horario, pero no piensan en el daño que ocasionan para el cuerpo, ya que se tarda mucho para adaptarse, y además da hambre mucho más temprano del horario al que ya estaba acostumbrado a consumir mis alimentos, durante el día provoca que ande con sueño, porque sí oscurece más temprano pero no me da sueño, y no creo que sea el único que le pase eso”, manifestó molesto por lo sucedido.

Asimismo, Leticia Padilla argumenta que está bien que se pretenda ahorrar energía eléctrica pero que busquen otra manera de hacerlo, ya que con estar movilizando el horario lo único que logran es el descontento de la ciudadanía.

“Recuerdo hace tiempo unas personas andaban recolectando firmas para dejar un horario específico, espero pronto aprueben esa petición, para ya no andar moviendo tanto los relojes, pero no creo sea así, además en mi caso, que soy madre de familia, este horario me descontrola aún más, pues oscurece más temprano y el día se me hace muy corto para hacer todas las labores del hogar”, dijo.

Por otro lado, Julián Domínguez manifiesta que para él esto del cambio de horario solo viene a descontrolar, pero que de igual manera el cuerpo se acostumbrará. “Estos cambios de horario es algo que ya sabemos que pasa dos veces al año, sin importar cuáles sean las consecuencias para el cuerpo humano, solo falta esperar a ver hasta cuándo el Gobierno nos deja un solo horario”, culminó.