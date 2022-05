"Morena miente": Manuel Osuna, aspirante a la presidencia del PRI Sinaloa

Sinaloa.- "Mentiras, mentiras y más mentiras son la única forma de gobernar en Morena", fue lo que declaró el aspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, Manuel Osuna Lizárraga durante su visita a Salvador Alvarado, bajo el argumento de que son la segunda fuerza electoral más importante del estado después de Morena.

Con una amplia experiencia en el ámbito público y político, el candidato manifestó a los alvaradenses sus intenciones de asumir el liderazgo de este partido y de recuperar el estado de Sinaloa en las próximas elecciones del 2024.

Asimismo, recalcó que siguen siendo un partido firme y sólido, pese a las múltiples renuncias de ex militantes.

"Nosotros somos un partido sólido, cuando llegó Vicente Fox se decía lo mismo, que estábamos muertos y hemos superado eso", subrayó.

Sin embargo, expresó que la salida de los ex priistas se debe en gran manera a que no fueron tomados en cuenta, debido a ello comentó que se requiere un dirigente de tiempo completo.

"Necesitamos un presidente de partido que tenga una visión electoral y que sea influyente y de contrapeso contra los gobiernos de Morena", indicó Osuna Lizárraga.

Oposición

Con mucho ahínco, el ex funcionario acentuó que, de llegar a la dirigencia, no existiría la posibilidad de una alianza PRI-MOR (PRI-Morena), ya que argumentó que no se han cumplido las promesas de campaña que Andrés Manuel López Obrador realizó para llegar a la presidencia de la república.

En la misma línea, destacó que los índices se han disparado durante su gobierno, como en los precios de los productos de la canasta básica y en el registro de homicidos y feminicidios en el país.

"Es más superior a sexenios pasados, los números no mienten, quien miente es Morena", espetó Osuna Lizárraga.

Por lo que insistió que es importante que la ciudadanía analice y realice comparativas de los mandatarios que los gobierna.

Alianza

El postulante a la dirigencia del PRI hizo un llamado a los militantes y simpatizantes a sumar fuerzas, y a sentirse confiados de que con esa unión se logrará ganar la elección 2024, ya que no descarta la posibilidad de generar alianzas con otros partidos.

"Lo conveniente es ir en bloque, sumado con otras organizaciones políticas para que juntos podamos recuperar espacios", señaló.

Al respecto, planteó la factibilidad de integrarse con el Partido Sinaloense, luego de que está siendo atacado a pesar de su alianza con Morena.

"Si el PAS se da cuenta de que podemos hacer bloque, claro que nos beneficia", insistió.