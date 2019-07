Motos rondan sin control en Tamazula

Guamúchil, Sinaloa.- La sindicatura Villa Benito Juárez, mejor conocida como Tamazula II, pide urgentemente vigilancia en las calles, porque es muy común la circulación de motocicletas a exceso de velocidad, principalmente por la calle Pedro Juárez, en el poblado viejo, como le llaman los habitantes, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que pongan más atención en este tema, además de que el ruido que generan los motociclistas es excesivo.

Es un problema que parece no tener fin, dijeron los vecinos. En esta comunidad los motociclistas parecen no tener quién los frene, porque agarran las calles de pista de carreras, sin importarles la seguridad de los demás, ni la de ellos mismos, porque la mayoría no usa ni casco.

Los motociclistas representan un peligro para la seguridad de los peatones, por lo que la gente está desesperada, pues no quisieran que pasara un accidente que lamentar, sino que se debe prevenir, señalaron.

Falta por pavimentar el tramo de la calle que conecta con la carretera. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Los vecinos consultados aprovecharon para hacer una sentida petición. Piden que se conecte la calle Manuel Gutiérrez Zamora con la carretera México 15, ya que “se pone en muy mal estado cuando llueve, a ver si las autoridades nos escuchan y se pavimenta este tramo, que será de gran beneficio”, dijo el señor Ramiro Verdugo.

Del suministro de agua, alumbrado público, drenaje y el resto de los servicios públicos, los vecino se dicen muy conformes, pues no presentan queja alguna al respecto. Lo que sí les urge es la presencia policial para prevenir accidentes por las motos.