Movilización por Semana Santa en Sinaloa podría causar un rebrote de Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Una alta movilidad de personas en Sinaloa es la que se espera en el periodo vacacional por Semana Santa, y a decir del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, se espera que se tenga un rebrote de contagios por el Covid-19, es por ello que expuso que es muy importante que toda la ciudadanía, principalmente todos aquellos con factores de riesgo, que son mayores de 60 años, niños, mujeres embarazadas y personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas, no se expongan a situaciones de riesgo.

“Es una petición que se sigan cuidando, que a pesar de que los adultos mayores ya están vacunados, tenemos que seguirnos cuidando, porque es mínimo las personas que están recibiendo la inmunización y el virus sigue circulando, la curva epidemiológica cuando cerramos el año anterior las playas era más baja que hoy, y si la movilización se da como se espera, podemos tener un repunte de los casos y podemos tener otra vez llenos nuestros hospitales”, señaló.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunado a ello, expuso que aunque estemos en semáforo amarillo y éste permita actividades al aire libre, aun así se debe tomar en cuenta las restricciones debidas, así como los cuidados sanitarios.

“Las condiciones de playa y cómo nos movilizamos aquí en la región no es una manera controlada, y si la ciudadanía participa de manera controlada ésta nos ayudaría mucho a reducir el riesgo, la invitación es que si tienes factores de riesgo no acudas a los lugares de riesgo donde te puedas enfermar, y si estás en ellos, cuídate con la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y así como donde haya mucha gente, debido a que la enfermedad se transmite con la movilidad social; esperemos no tengamos un repunte y con esto siga la tendencia que tenemos del control en la pandemia, una tendencia a la baja”, dijo.

Leer más: Arranca operativo de Semana Santa para Sinaloa