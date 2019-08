Muchas quejas por cierre de calles por fiestas

Guamúchil, Sinaloa.- Cada fin de semana se registra un promedio de cuatro a cinco quejas de ciudadanía afectada por el cierre de calles, por celebraciones en colonias, expuso el alcalde de Salvador Alvarado.

La costumbre de cerrar las calles se ha convertido en un problema serio, reconoció el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez. Señaló que son demasiadas las quejas y esto se está saliendo de control, por las afectaciones a vecinos. Además de que los ciudadanos incurren en no solicitar permiso al Ayuntamiento para el cierre de la calle. Anunció que se van a tomar cartas en el asunto para controlar la problemática.

Las multas serán una de las medidas que se van a implementar si los ciudadanos no acatan la indicación de las autoridades de los cuerpos policiacos al acudir a los domicilios.

De acuerdo al reglamento municipal y que se contempla en el Nuevo Bando de Gobierno, se requiere de un permiso expedido por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado para realizar una celebración en la calle de la zona recidencial. Este permiso se expide en el Departamento de Acción Social, con un costo muy bajo, donde se establecen los horarios permitidos. La oficina está ubicada en la segunda planta de la Presidencia Municipal.

La falta de conciencia y respeto de la ciudadanía a sus vecinos está generando problemas de convivencia, ya que quienes se atreven a denunciar las afectaciones, sienten temor de recibir represalias o pueden ser sujetos de señalamientos por exigir su derecho a la tranquilidad. "Tanto el vecino como el festejado tienen derechos, pero no se tiene que afectar a tal grado de que a altas horas de la madrugada continúe la fiesta, ya que las personas trabajan y son afectadas por la situación", declaró Carlo Mario ortiz Sánchez.

Se informó a la población que aquellas personas que incurran en estas prácticas, que no cuenten con permiso, no respeten horarios y no acaten la notificación de los elementos de Seguridad Pública, serán multadas. Una de las medidas es que estas podrían recibir en sus domicilios.