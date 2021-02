Muere el ganado en el municipio de Angostura a causa del clima y pastura

Angostura, Sinaloa.- Son varias las causas que han provocado la muerte de ganado en el municipio de Angostura desde los últimos meses del año pasado a la fecha. En el sondeo realizado a ganaderos se pudo conocer las causas más comunes por las que se han muerto las reses entre el periodo de octubre a diciembre de finales del año 2020 y en los dos primeros meses de este año. De parte del sector con establos informaron que no se les ha presentado mortandad por falta de pastura o alimento, sino por el impacto del frío, sobre todo a becerros.

“Por neumonía se me han muerto cuatro becerros, a causa del frío que les causa problemas respiratorios. También se presentaron en algunos casos por intoxicación provocada por forrajes con hongos generados por la humedad de las lluvias, informó Baltazar Ureta. En consulta con uno de los ganaderos de pastoreo a cargo de 200 cabezas en promedio, respondió que sí se les han muerto por escasez de pastura entre seis a ocho cabezas de ganado entre diciembre de 2020 y enero de 2021”, dijo Prisciliano Castro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La falta de lluvias que afectó al sector ganadero para contar con suficiente alimento verde en el campo les seguirá afectando a quienes se dedican a pastorear el ganado y van en búsqueda de zonas para alimentarlos. Prisciliano Castro explicó que son las vacas con crías las más afectadas porque se debilitan al estar perdiendo los nutrientes.

“Todas las enfermedades que se les vienen son por el hambre, porque en mi caso, no hemos tenido problemas de fiebres, de garrapatas ni por la mosca. He tenido pérdidas y voy a seguir teniendo, porque no hay pastura y todavía falta hasta mayo, cuando inician las trillas”.

Otro de los casos conocidos es en la comunidad El Bonete. En la visita realizada el pasado lunes uno de los ganaderos expuso haber tenido pérdidas entre los meses de octubre a diciembre de 2020.

Leer más: Realizan acciones para la prevención de Covid-19 en Angostura

Sobre los apoyos en pastura, algunos ganaderos de pastoreo expusieron que de parte de la Asociación Ganadera no se ha visto apoyo por el momento para proveer de pastura a quienes han tenido pérdidas. “No hay apoyo de nada, y también acudimos en alguna ocasión a un módulo de riego para solicitar agua para sembrar pastura pero no se logró”, señaló Prisciliano Castro.