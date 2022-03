Muere una persona por Covid-19 en Salvador Alvarado, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La Región del Évora se mantiene en los índices bajos de Covid-19, pues en Mocorito no se registraron casos nuevos, dando un total de un caso activo en todo el municipio.

De igual manera, Angostura no presentó casos nuevos, por lo que registra 3 casos totales. Por su parte, en Salvador Alvarado se encontraron dos casos activos de Covid-19, sumando un total de 10 casos activos en el municipio, donde además falleció una persona debido a este virus.

No obstante, en Mocorito y Angostura no se registraron decesos. Asimismo, no se presentaron altas nuevas en la región del Évora por este día sábado 12 de marzo.

Hasta el día de hoy, la región suma un total de 14 casos activos, con sospechas de 8 personas contagiadas en Angostura, además de 8 sospechosos en Salvador Alvarado y 7 en Mocorito.