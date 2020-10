Muerte de Carlo Mario Ortiz concientiza a sinaloenses sobre Covid-19: Efrén Encinas

Sinaloa.- El lamentable deceso del presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, el día miércoles ha llevado a reflexionar a toda la población de Sinaloa sobre el riesgo, que no se ha ido, de la pandemia por Covid-19 y el peligro latente de las reinfecciones como factor de cuadros graves e incluso desenlaces fatales, como fue el caso del fallecido alcalde.

Sobre esto se refirió en entrevista telefónica para DEBATE el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien expresó que la Secretaría de Salud de Sinaloa se siente muy triste por el lamentable fallecimiento de Carlo Mario Ortiz Sánchez, a quien reconoció como una persona que, además de excelente funcionario, fue un gran ser humano, en toda la extensión de la palabra.

Un legado en el servicio público

Efrén Encinas señaló que Ortiz Sánchez además de alcalde era el presidente de la red de municipios saludables y un hombre siempre positivo, trabajador y cercano a la gente.

El titular de Salud estatal comentó que de manera particular en esta contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 participó hombro con hombro con el sector salubridad, necesario para atender a la población: «Nos duele mucho su partida. Se hizo todo lo humanamente posible. A pesar de que él portaba un problema de salud de otra naturaleza, nunca dejó de participar con todo el apoyo para la sociedad».

Añadió que esto es de suma valía y es un legado que deja el fallecido alcalde de Salvador Alvarado para toda la sociedad de Sinaloa, al que va a extrañar siempre, y reiteró sus condolencias de manera muy sentida para toda su familia.

Resaltó que es de gran importancia señalar también que la pandemia de Covid-19 existe, persiste, no se ha ido, va para largo plazo, tal como ha señalado la OMS. Serán fácilmente dos o tres años de contingencia. Por este motivo, reiteró que no podemos dejar de seguir accionando con las medidas de prevención, del autocuidado, con una gran participación social de manera solidaria, colectiva, para todos: «Es muy importante valorar todas las acciones que en estos prácticamente siete meses toda la sociedad conjuntamente con su Gobierno ha participado, y no podemos dar marcha atrás», recalcó Efrén Encinas Torres.

Reforzar el autocuidado de la salud

Cristhian Muñoz, director de la Comisión Estatal para la Prevención y el Tratamiento contra las Adicciones en Sinaloa, dijo que en cuanto a las reinfecciones, lo que quiere la Secretaría de Salud es evitar un nuevo brote de Covid-19 que vaya a perjudicar a todavía más familias de Sinaloa, y envió el mensaje de que están listos en el call center para seguir reforzando las medidas y que esto no vaya a suceder.

Manifestó que, en su opinión, lo que nos está enseñando esta pandemia es a reforzar el autocuidado de la salud. De igual manera, hizo especial énfasis en la atención primaria de la salud en las unidades médicas. Añadió que estas ya están laborando de manera general.

Hizo un llamado a toda la población a que siga extremando sus precauciones, con las medidas de uso de cubrebocas, gel antibacterial, distanciamiento social y todo lo que conlleva cuidarse del Covid-19. Cristhian Muñoz expresó que no debemos de relajarnos en este aspecto: «Desafortunadamente se nos fue un gran ser humano, el ingeniero Carlo Mario Ortiz, un presidente municipal que siempre estuvo echado para adelante. En las veces que me tocó que me atendiera como comisionado de adicciones hicimos un gran trabajo», aseguró.

Comentó también que en el caso de Ortiz Sánchez, desafortunadamente fueron sus problemas de salud previos los que ocasionaron su fallecimiento, por ello, dijo que le pide a la población que haga caso, que les ayuden en el cuidado de la salud, que cuiden a sus familiares, a sus adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a las personas enfermas con mayor atención aún.

Cristhian Muñoz dijo que ha sido un gran esfuerzo el realizado a través del call center en Sinaloa, y en su opinión ha sido una herramienta fundamental en el estado: «Es lo que nos mantiene en un bajo nivel de ingresos hospitalarios. Es la herramienta que nos mantiene en un color amarillo», aseveró.

Hizo mención a que para que esto siga disminuyendo, también requieren de que la sociedad apoye, puesto que esta es la enfermedad que desafortunadamente no tiene nombre, no tiene rumbo y no sabemos su comportamiento el día de mañana, finalizó.