Mujeres alvaradenses son galardonadas

Guamúchil, Sinaloa.- Los sentimientos se hicieron presentes, las lágrimas brotaron de alegría y los aplausos surgieron de orgullo para reconocer a mujeres alvaradenses que han aportado con su trabajo, entrega y labor altruista su granito de arena a la sociedad.



Cientos de mujeres del municipio de Salvador Alvarado se dieron cita al Auditorio Municipal 27 de Febrero para celebrar en unidad el Día Internacional de la Mujer. En tan importante acto fueron reconocidas un total de 14 mujeres que han contribuido a la sociedad desde diferentes ámbitos. El evento fue realizado por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

En su intervención la galardonada Rosa María Cabrera López dijo: “He tenido muchas experiencias, buenas y malas, las cuales me han servido para fijarme metas, una de ellas es prepararme, agradezco a quienes siempre me han brindado la confianza para llegar hasta donde estoy”. Por su parte, María Laura Soto Lugo, otra de las homenajeadas, expresó: “Todas y todos luchamos día a día por nuestros hijos, por nuestra familia, el hecho de que estés en la silla de ruedas a veces sientes que se te acabó la vida, pero todo está en la mente.

Quien también dio su experiencia de vida fue la única mujer tránsito del municipio, Karla María Avilés Rochín, donde contó a los presentes su lucha contra el cáncer de mama; “cuando me detectaron el cáncer dije y me puse en la mente que no tenía esa enfermedad, quiero luchar por mis hijos, por mis padres, les pido a todas a autoexplorarse, estoy en la lucha, felicidades a todas”.

El auditorio 27 de Febrero estuvo lleno de emociones, ya que cada una de las galardonadas contó sus experiencias de vida, sus metas, sus retos a vencer y sobre todo sus ganas de seguir viviendo.