Mujeres de Salvador Alvarado luchan porque se respete el lenguaje inclusivo

Guamúchil, Sinaloa.- Este día el Instituto Municipal de las Mujeres, llevó a cabo un taller sobre la perspectiva de género en la comunicación en Salvador Alvarado, esto con el objetivo de buscar que se respete el lenguaje inclusivo, el cual consideraron un derecho que se ganaron desde hace más de 20 años, evento que se realizó en el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra la mujer.

La asesora jurídica del Immujeres, Areli Campos Rodríguez, manifestó que las mujeres deben ser las primeras en incluirse en el lenguaje y visibilizar que el no hacerlo, es parte de la violencia de género que se vive actualmente, externó que este tema no es nuevo, pero desafortunadamente existe una cultura machista donde no se respeta este derecho.

Campos Rodríguez, expresó que es importante que las instituciones socializadoras como la familia, las escuelas y la comunidad trabajen más en el lenguaje inclusivo, porque se trata de una cuestión sociocultural, ya que no es algo inventado, sino que existe en el artículo 5, párrafo quinto de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por su parte la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Ana Villela, comentó que la idea de socializar estos temas es porque el Immujeres no puede solo y se requiere apoyo de los funcionarios, organismos y otros institutos para que exista una mayor difusión, señaló que para muchos el tema del lenguaje puede ser algo insignificante, pero que cada detalle cuenta para darle a la mujer el valor y el respeto que merece en la sociedad.