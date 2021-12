Mujeres líderes de la Región del Évora se sienten excluidas por la falta de paridad

Guamúchil, Sinaloa.- El sentir de las mujeres dirigentes, empresarias, abogadas y de diversos sectores es que se sienten excluidas al no estar representadas al 50-50 en los gabinetes de los gobiernos municipales. En la consulta con mujeres líderes, señalan que la falta de paridad de género en los gobiernos municipales de la Región del Évora es una expresión de la exclusión y que quienes deciden la asignación de los puestos en su mayoría son hombres.

Pero a pesar del gran avance logrado, las dirigentes señalan que sigue prevaleciendo la falta de apego a la ley porque no se cumple con lo establecido, y llaman a las autoridades a emparejar la representación de los puestos.

“No se está excluyendo y discriminando a las mujeres porque somos el 80 por ciento de la población y hay muchas mujeres preparadas y con muy buen perfil. Será que se están priorizando los compromisos políticos, porque los que deciden la asignación de los cargos son los hombres, y pues debemos de empezar por nuestro municipio, Salvador Alvarado, a cambiar esa disparidad. El llamado que le hacemos a las autoridades del Gobierno Municipal es que trabajan conforme a derecho y se cumpla con lo que se quedó”, exhortó Emilia Juárez, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, (Amexme), capítulo Guamúchil.

“Considero que sí nos han dado el lugar, pero también muchas están a la espera de recibir el nombramiento de su cargo. También uno de los obstáculos es que todavía somos las mujeres las que llevamos la responsabilidad del hogar y eso dificulta acceder a una mayor igualdad. Si a eso le sumamos que tenemos alguna discapacidad, el reto es doble”, comentó la presidenta de la Unión de Discapacitados, María Laura Soto.

La abogada Blanca Ortiz exhortó al cumplimiento de la ley. “Esto nos indica que no está siendo tomada tal cual, lo que establece la ley de paridad de género, no se está tratando el mandato. Parece que no hay un entendimiento de parte de los líderes de las cabeceras municipales. Están quedando a deber, porque está muy ancha la brecha. También hay que observar el tipo de cargos que se les asignaron a las mujeres, a diferencia de los hombres”.