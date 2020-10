Muñeca María podría convertirse en símbolo representativo de Angostura

Angostura.- Como la alcaldesa Aglaee Montoya Martínez está ocupada y preocupada por lograr que el municipio de Angostura, Sinaloa, tenga un artículo que le dé identidad y representatividad a nivel local, estatal, nacional e internacional está en análisis la propuesta de la Muñeca María fabricada por una destacada artesana angosturense.

La creadora del proyecto, Lorena Camacho, originaria de Colonia Sinaloa, manifiesta que esta muñeca tiene su singular historia dado a que era lo que por lo general les amanecía en Navidad a la mayoría de las niñas y sus mamás las hacían de trapo de una manera completamente artesanal y llamaban mucho la atención, situación que posiblemente también se pudiera dar en un momento dado como atractivo turístico.

"Cuando fuí a Querétaro me encontré con este tipo de muñecas y compré varias, cuando llegué a Angostura y las mostré causaron tanta sensación entre la gente que muchos me pidieron una y entonces me quedé sin muñeca.

Ahí despertó el interés por promoverla como algo que le dé identidad al municipio porque es una muñeca mexicana que tiene historia de hace muchísimos años y por lo tal no debemos de perder la tradición.

A parte estás muñecas se han ido perfeccionando con el paso del tiempo, les hemos adecuado algunas cosas y ya haciendo las típicas de aquí de Angostura van a estar mucho mejor, más atractivas y llamativas para que los turistas las adquieran como un bonito recuerdo.

La propuesta completa es Mi Muñeca María, una Promesa de Amor y estará hecha a mano con todo el corazón para la ciudadanía en general porque a muchos les han gustado todas las que he hecho.

Este no es un simple trabajo sino que lleva mucha dedicación y estoy seguro que de cada muñequita se van a enamorar.

A todos las personas les decimos que visiten Angostura, ya que es un municipio muy bonito y que tiene mucho que ofrecerles turísticamente y con estás muñequitas se van a llevar un inolvidable recuerdo, cada vez que la vean se acordarán de Angostura y los momentos bonitos que pasaron", explica la artesana Lorena Camacho, originaria de Colonia Sinaloa.