Municipio aplicará enérgicamente indicaciones de la federación

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, llama a la ciudadanía a colaborar para enfrentar de la mejor manera posible la declaratoria de emergencia sanitaria que decretó la federación el día de ayer.

Respecto a las acciones que se tomarán ante este anuncio, informa que como autoridades serán muy enérgicos en aplicar las indicaciones de la federación, por lo que no se van a permitir aglomeraciones que rebasen las 50 personas. Reitera que el Ayuntamiento no se va a paralizar para garantizar la cobertura de los servicios públicos a la población.

"El propósito es garantizar a la ciudadanía que el Ayuntamiento no va a paralizarse, que el Ayuntamiento va a seguir trabajando y, sobre todo en las partes más esenciales que son los servicios públicos, van a seguir funcionando normalmente. Hago un llamado a la ciudadanía a que nos ayude a contribuir con acciones que se están tomando, tanto con las medidas higiénicas como con cumplir con los horarios de recolección de basura, por ejemplo; contribuir todos para que la ciudad esté limpia y en mejores condiciones. El mensaje a la ciudadanía es que estamos haciendo lo que nos toca", expresa.

Detalló que como autoridad local están muy vigilantes para evitar la concentraciones de gente ante la declaratoria nacional de emergencia sanitaria, esto se suma a las acciones preventivas que se han venido implementando.

Para conocimiento de la ciudadanía, informa que todas las áreas del Ayuntamiento que tengan que ver con la recaudación, siguen abiertas, y en Tesorería para cualquier trámite ciudadano, así como todas las oficinas del Ayuntamiento están atentas excepto en algunas que se han cerrado como el Instituto de Cultura y en otras que han reducido el personal como medida precautoria.

Respecto al acceso al Parque Mirador de la presa Eustaquio Buelna, el alcalde explica que seguirá abierto porque hasta el momento no se han recibido indicaciones de cierre de los establecimientos de venta de alimentos y se ha supervisado que los puestos cumplan con las medidas sanitarias. Además, menciona que el reporte que se tiene hasta el momento es que la afluencia ha bajado considerablemente y no es mucha gente la que se concentra en este lugar.

Sobre las indicaciones a la Dirección de Seguridad Pública sobre la intervención de los elementos en los casos de concentraciones masivas, Ortiz Sánchez explica que éste es un tema en el que están muy pendientes y se platica todos los días con el director de la corporación.

"Cuando me reportan un posible evento de que haya mucha gente, personalmente hablamos sobre los casos, le he instruido al director que visiten todos los parques, todas las áreas deportivas, porque de repente recibo reportes de que hay jóvenes. La indicación es notificar a la ciudadanía utilizando el diálogo y no la fuerza pública. Por ejemplo, en el caso de las fiestas, se les informa de evitar la aglomeración, se les explica el protocolo que se está tomando y se llega a un acuerdo con las personas para que suspendan el evento, siempre utilizando el diálogo, pero cada vez han sido menos los reportes recibidos", informa el alcalde.