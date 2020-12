Municipios de Sinaloa están atentos a ceremonias religiosas

Guamúchil, Sinaloa.- Inició el mes de diciembre y con ello la realización de reuniones sociales, pero no solo eso, también algunas de las parroquias en el municipio de Salvador Alvarado llevan a cabo ceremonias religiosas con motivo del Día de la Virgen, que se realiza el 12 de diciembre.

Ante la realización de los Docenarios con misas durante el día, se le consultó al secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, para conocer si la Secretaría de Salud indicaba algo al respecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La respuesta del funcionario no fue un sí o un no, sino que respondió que los ayuntamientos están atentos a esto. No hizo un pronunciamiento directo sobre si la Secretaría de Salud los permite.

Su respuesta fue que llama al autocuidado y a evitar las posadas, así lo comentó durante su visita al municipio Angostura el pasado miércoles acompañando al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.