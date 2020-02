Museo nuevo abre una posible reubicación del Rastro

Mocorito, Sinaloa.- Con la construcción del nuevo Museo de Mocorito llamado Los Tigres del Norte, están valorando la reubicación del Rastro Municipal para que esto no afecte la imagen que los turistas tienen del Pueblo Mágico. El regidor Julio Medardo Serrano Soto señaló que no se le ha invertido debido a que no cuenta con las condiciones, además de que no se miraría bien por la cuestión turística.

El edil resaltó que se está valorando la reubicación del edificio, pero aún están en pláticas, por lo que no se ha podido avanzar con este tema. Agregó que la construcción que quede deshabilitada pudiera ser adaptada y así darle un uso útil, y la primera opción es que los trabajadores que se encuentran laborando en el Mercado puedan hacer uso de este lugar.

“Hay muchos departamentos que no cuentan con oficina, entonces ahí en el Mercado hay varios compañeros que están trabajando en condiciones aisladas”, citó.

Enfatizó que para que esto sea posible se requiere de una buena inversión para que de este modo cuenten con condiciones favorables para laborar.

Desde el año pasado este lugar se encuentra en total abandono y sin condiciones de operar, faltándole servicios y formas de operar, así como el reglamento.

Hace un tiempo se pudo confirmar que desde hace más de cuatro años el lugar se deterioró y nadie se dispuso a atender esta situación, que sin duda afectaba a los mocoritenses. Anteriormente, cualquier persona podía entrar y hacer uso del espacio, ya que se encontraba abierto de par en par, pero en la actualidad ya pusieron más orden, a pesar de que no funciona.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Obras Públicas informó que tuvieron una reunión en la que trataron este tema y a donde también acudió Fernando Nájar López, director de Obras Públicas, con la finalidad de llevar a cabo un proyecto de reurbanización debido a que hay muchas calles que fueron pavimentadas sin tomar en cuenta un lineamiento de construcción.

Detalló además que cuentan con la intención de una proyección de una reestructuración en toda la cabecera municipal para una mejor distribución y mejor imagen.

“Esta fue una plática solamente, pero se va a presentar el proyecto y en cuanto se tenga a la mano nosotros lo vamos a hacer llegar”, citó. Por último, dijo que están trabajando en algunos proyectos benéficos para el municipio.