Músicos de la Región del Évora resultan afectados por el cierre de panteones

Guamúchil, Sinaloa.- Derivado a los estragos por la pandemia unos de los más afectados han sido los del gremio musical de Salvador Alvarado, mismos que les ha costado poder regularizarse ante la economía, sin embargo, a través de los meses y poco a poco es como han podido volver a laborar, pues a decir de Omar Antonio Angulo Rendón, quien es el líder del Sindicato de Filarmónicos de Bandas y Orquestas de la Sección 300 de la ciudad de Guamúchil, les ha costado volver a laborar para mejorar su situación pero a poco han salido adelante, y cuando levemente empezaban a trabajar, una impactante noticia les llegaría a sus oídos, pues se trataba de que cerrarán los composantos del municipio, en beneficio de los alvaradenses, para evitar un contagio del coronavirus y con ello el rebrote de esta lamentable pandemia que se está viviendo actualmente, situación que ha causado preocupación y afectaciones, por ser el Día de Muertos una fecha en donde normalmente se acostumbra que son muy solicitados y su economía mejora, sin embargo, un cambio drástico fue el que se dio.

No obstante a ello, dio a conocer que ha escuchado rumores en que posiblemente esta actividad vuelva a cerrar sus puertas, aunado a ello, será un golpe duro para todos los músicos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, Angulo Rendón recalcó que el cierre de panteones les afecta considerablemente debido a que son fechas en las que se cobra bien. “En esas fechas aumenta el precio de la hora de banda y nos va bien a los músicos, y nos vamos a quedar viendo lejos porque no vamos a poder trabajar”, señaló el líder del Sindicato de Filarmónicos de Bandas y Orquestas de la Sección 300 de la ciudad de Guamúchil.

Al respecto comentó que ya se tenían contrataciones con diversas personas y por motivos del cierre se tuvo que tomar la decisión de cambiar la fecha de cuando estaban contratados, o bien, cancelarlo.

“En lo particular en esta fecha me la cambiaron para Semana Santa, pero reserva que caiga no se podrá porque ya está cancelado todo, antes nos iba bien porque desde temprano siempre hay trabajo, desde la mañana hasta noche, y nos va bien porque son muchas más horas las que se trabajan, y ahora no va a pintar bien la cosa”, expresó desanimado.

Por otro lado, explicó que si en dado caso se tiene pensado parar labores los músicos sean tomados en consideración para ser los últimos, ya que así tendrán la oportunidad de poder juntar ingresos necesarios.