Músicos festejarán sin tener algo para hacerlo

Guamúchil, Sinaloa.- Pésimo panorama es lo que existe en estos momentos para todas aquellas personas que se dedican a la música en la Región del Évora, según comenta Emiliano Aguilar Rendón, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Música Sección 90, quien señala que es tan fuerte el problema económico que existe, que para este día tan especial para ellos, en donde por tradición festejaban por las tardes acompañados de sus familiares con comida, ahora no se podrá llevar a cabo. Solo harán la misa y es todo.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

SIN TRABAJO.

Año con año, cientos de músicos de la Región del Évora festejan este día tan importante para ellos, es el día de Santa Cecilia, la patrona de quienes amenizan las fiestas al ritmo de la música. Sin embargo, tal parece que de igual manera, año con año la situación está cambiando drásticamente.

Los músicos de la región indican que, desafortunadamente, son pocas las personas que necesitan de sus servicios, esto por la mala economía que existe en la actualidad.

“En esta ocasión, la familia filarmónica estará llevando las mañanitas como se hace normalmente; acto seguido, a las 12:00 del medio día haremos la misa y es todo, la situación económica no nos permitió hacer más”, comenta Aguilar Rendón.

Cuenta que años atrás las personas festejaban aniversarios de boda, bautizos o hasta cumpleaños con música, sin embargo, en estos momentos son muy pocos quienes hacen un esfuerzo para alquilar algún tipo de música.

“La familia filarmónica hemos sentido la falta de circulante (dinero), la clientela tradicional también se ha sentido. Ahora la ciudadanía solo celebra lo más indispensable pero no está como otros años. Al no haber circulante, la gente no hace uso de la música y esto hace que nuestro trabajo tenga un bajón del 50 por ciento. Estamos existiendo y haciendo lo posible para seguir de esta manera y ahí la llevamos”, explicó el líder del Sindicato de la sección 90.

Finalmente agrega que la misa en agradecimiento a su Santa Patrona, se llevará a cabo en la iglesia de Santa Cecilia, ubicada en la colonia Cuesta de la Higuera.