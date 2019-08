Nadie lo contrató y la calle fue su primera opción

Guamúchil, Sinaloa.- Un accidente marcó su vida. Lo dejó sin trabajo y por eso se fue a las calles a ganarse el pan, lavando automóviles. Ya pasaron 10 años desde aquel negro día, relata Jesús Ramón Meza Álvarez, un conocido lavacarros en el Centro de Guamúchil.

Con 45 años de edad, sin Seguro Social y un notable daño en la columna, el padre de familia de tres hijos se gana el pan de cada día, sin importar el calorón, las lluvias o el frío. Su historia comienza hace más de 10 años, cuando era un trabajador de una carpintería.

“Solo sentí que me tronó la espalda cuando levanté una carga muy pesada”, recuerda el señor Jesús Ramón Meza. El accidente lo dejó con daño irreparable en su columna. Cuenta que no recibió el apoyo de la empresa y no tuvo el tratamiento adecuado. Lisiado y desempleado, el calvario por conseguir un trabajo inició...pero nadie lo contrató. No le quedó más opción que las calles, como un medio de autoempleo.

Lo que más le gusta a Jesús Ramón de ser un lavacarros es que es su propio patrón. Los beneficios de autoemplearse son que puede ganar mejor que en cualquier otro trabajo y tiene sus propios horarios, dijo. El padre de familia acepta con optimismo el destino. Y es que las calles han sido el medio para salir adelante ante la marginación que existe en nuestra sociedad, hacia personas adultas y que como él, padecen un problema de salud, que, en automático, los descarta para ser contratados en un centro de trabajo.

De lunes a domingo, sin descanso, ahí está don Jesús Meza con su cubeta con agua, franela y jabón, listo para atender al primer cliente que se estacione por una de las calles que rodean al Hotel Davimar.

Tengo clientes de muchos años, de todo tipo, la mayoría me tratan bien, pagan lo justo, no son abusivos”, concluye.

Probablemente se deba al uso que se les dan, pero ya es bastante el tiempo que tienen en esta situación y no se han hecho trabajos de rehabilitación.